توسعه شهری با مشارکت و رضایتمندی مردم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در همایش شهرداران استان سمنان در محل استانداری با تاکید بر اینکه برای توسعه شهری و اجرای برنامه های مختلف شهرداری باید از مردم استفاده شود اظهار داشت: اگر مردم در کارها وطرح ها شهری مشارکت داشته باشند موجب رضایتمندی و اعتماد سازی آنان فراهم می شود.

وی افزود: قطعا اگر کارها اثر بخش باشد موجب نگاه مثبت شهروندان می شود و اعتماد و نگاه مثبت شهروندان یک سرمایه بسیار ارزشمند برای اهداف و برنامه های شهرداری است.

مقام عالی دولت در استان سمنان از شهرداران خواست ارتباط موثر و مستمر با شهروندان داشته باشند و از نقطه نظرات و پیشنهادات مردم و موثران و تاثیرگذاران شهر استفاده کنند و مسائل و موارد شهری را با مردم در میان بگذارند و در اجرای طرح جامع وتفضیلی شهر که شناسنامه یک شهر است از مشارکت مردم بهره بگیرند.

وکیلی وجود همدلی و هماهنگی و تعامل خوب بین شهرداران و شوراهای شهر را در استان سمنان مناسب برشمرد و افزود: فضای همدلی بین شورا و شهردار موجب حل مسائل و مشکلات شهری می شود و همواره شهرداران گزارش عملکرد را به شوراها ارائه دهند.

وی دقت کامل در اجرای برنامه های شهری عدم دوباری کاری ها و در برنامه ها و استفاده از امکانات و منابع موجود رعایت صرفه جویی نظارت دقیق در اجرای پروژه های شهری توسط پیمانکاران توجه به کیفیت مصالح و امکانات طرح ها و پروژه ها توجه به اثر بخش بودن کارها و طرح های عمرانی برای مرم را از دیگر نکاتی برشمرد که شهرداران باید به آنها توجه کنند.

استاندار سمنان، زیبا نگهداشتن شهر را از وظایف شهرداران برشمرد و رفع نازیبائی های آنرا برای زیبا سازی شهر مهم دانست و افزود: هر شهری متناسب با قابلیت های خودش باید رشد و توسعه داشته باشد و شفاف سازی در قوانین و مقررات شهری خصوصا طرح تفضیلی و جامع موجب اعتماد سازی مردم خواهد شد.

وکیلی ضمن تاکید بر توجه به نیروهای پرسنل خصوصا پاکبانان که زحمات و تلاش های وافری برای زیباسازی شهر می کشند افزود: شهرداری ها باید بدنبال درآمد پایدار برای کارهای شهری باشند و در خصوص فضای سبز و باغات داخل شهر دقت داشته کنند، خصوصا شهرهایی که به عنوان شهرهای گردشگری مطرح هستند باغات و فضای طبیعی که عامل جذب گردشگر است از بین نرود.

وی همچنین از شهرداران خواست تعامل و همکاری مناسبی با فرمانداران و بخشداران داشته باشند و دست در دست هم کارهای مختلف عمرانی و شهری را دنبال کنند.

جانفشان عراقی معاون امور عمرانی استانداری و مدیران دفاتر شهری و شوراها و دفتر فنی استانداری نیز در این جلسه حضور داشتند.

همچنین در این جلسه مسائل مالی سالجاری سازمان همیاری استان سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.