به گزارش خبرگزاری مهر حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میهمان امشب برنامه متن حاشیه خواهد بود تا وضعیت این وزارتخانه در سالی که رو به پایان است را تشریح کند.

اگرچه سال ۹۳ با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از متلاطم‌ترین سالها را پشت سرگذاشت.

گفتنی است، ‌"متن حاشیه" کاری از گروه سیاسی شبکه سوم سیماست که به تهیه‌کنندگی مهدی ترابیان و اجرای وحید ایمانی، سه شنبه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.