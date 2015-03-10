درگیری شدید داخلی تروریستهای داعش در شمال شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، اخبار وارده از شهر تل ابیض در حومه الرقه در شمال شرق سوریه از درگیری میان تروریستها در ساعات اولیه بامداد امروز و هلاکت و بازداشت دهها نفر خبر دادند.

منابع آگاه افزودند: علت اختلافات به دور کردن برخی از تروریستهای خارجی عضو داعش از مناطق مرزی از بیم فرار آنها بوده است.

از سوی دیگر در حلب منابع سوری ضمن تکذیب تسلط تروریستها بر روستای حندرات از دفع حمله تکفیری ها از سوی ارتش سوریه خبر دادند.

منابع سوری اخبار مربوط به تسلط تروریستها بر مناطقی از حومه لاذقیه را نیز تکذیب کردند.