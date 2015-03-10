خرید زمین تعاونی مسکن در باغات کن مربوط به دهه ۷۰ بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی با بیان این مطلب گفت:البته فرمایش مقام معظم رهبری در روز ۲۳ دی ماه را شنیدید که فرمودند انصافا در فضای سبز و نظافت شهر تهران اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. بالاخره سرانه فضای سبز شهر تهران ۱۵.۵ مترمربع است و همه ساله افزایش پیدا می کند. این کار با کمک شورا و شهرداری و همه دستگاه ها اتفاق افتاده است و فرمایشات رهبری در این راه کارگشا خواهد بود.

صلاحی در ادامه به بعضی از موارد مطرح شده در نطق پیش از دستور رحمت الله حافظی، عضو شورای اسلامی شهر تهران اشاره و بیان کرد: درباره تعاونی مسکن که آقای حافظی گفت باید تاکید کرد این تعاونی در دهه ۷۰ زمینی خریده و با حکم قاضی دادگاه شروع به ساخت کرده است. البته هر چه شورا تصمیم بگیرد و مصلحت شهر باشد، ما نیز همان را انجام خواهیم داد اما «حول حالنا»ی اینجا این است که این تعاونی برای دهه ۷۰ است و قاضی حکم داده است. شهرداری حتی اگر لازم باشد زمینی بخرد و آن را به عنوان معوض بدهد، این کار را خواهد کرد.

وی خاطر نشان ساخت: ایشان اظهارکرد ۱۵هزارمیلیارد درآمد غیرمشروع از فروش تراکم در شهر تهران وجود داشته است. اولا همه آن فروش تراکم نبوده است و دوما این موضوع مصوبات شورا دارد، همچنانکه مصوبات شورا برای شهرداری در حکم مصوبات مجلس برای دولت است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: کلیه تغییر کاربری ها مصوبه کمیسیون ماده پنج دارد که این کمیسیون از چندین عضو شامل شهردار، رئیس شورا، شورای عالی شهرسازی و معماری و ... تشکیل می شود.

صلاحی با اشاره به موضوعات مطرح شده پیرامون زباله سوز شهر تهران گفت: زباله های تهران در چند ده سال انباشته می شد اما شهرداری تهران با مصوبات شورا کاری را انجام داده و زباله سوز راه اندازی شده است. البته شاید در روزهای اول اشکالاتی پیش بیاید اما «حول حالنا» این است که زباله می سوزد و تبدیل به برق می شود.

وی در ادامه یادآور شد: یک «حول حالنا» در قرآن وجود دارد و آن این است که هر لفظی از زبان صادر می شود، باید آن دنیا درباره آن جواب بدهیم. با این وجود ما همین ۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده را با اجازه رئیس شورا بررسی می کنیم و در فصل بهار گزارش می دهیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در پایان گفت: از دکتر حافظی درخواست دارم مستندات خود مبنی بر نامشروع بودن درآمد ها در این زمینه را ارایه کنند.