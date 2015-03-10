تلاش بوشهری ها برای ثبت جهانی نی انبان

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ١٩ اسفند ماه برابر با ده مارس روز جهانى نى انبان نام گرفته است، نمونه هاى مختلفى از اين ساز در سراسر جهان نواخته مى شودکه گونه اى از اين ساز پر مخاطب نيز در جنوب ايران رايج است.

اين عكس در تاريخ پانزدهم اسفند در امارت ادريس واقع در بندر بوشهر گرفته شده است که به گفته طراح اين عكس تلاش شده تا به ثبت جهانى اين ساز كمك شود. سازى كه مستندات حضور آن را در بندر بوشهر دست كم به بيش از دويست سال تاييد مى كند.

محسن شريفيان كه كتاب «تاريخ موسيقى بوشهر» را تأليف كرده است، توضيح داد: حضور پر تعداد نوازنده ها در اين عكس كه تنها بخشى از نوازنده هاى نى انبان در بوشهر را شامل مى شود، گواه عميق بودن اين ساز و موسيقى در بين مردم است.

انجمن جهانى نى انبان نيز در صفحه رسمى خود اقدام اين نوازنده بين المللى را رويداد برجسته امروز ناميده است.

اين سايت آورده است: «رویدادهای زیادی برای این روز در سرتاسر جهان برنامه ریزی شده است از بلاروس و امریکا تا آلمان، مجارستان، انگلستان و کانادا. اما رویداد برجسته امروز به محسن شریفیان تعلق می گیرد»