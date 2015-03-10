۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷

به مناسبت هفته فرهنگی‌هنری اشراق؛

شب شعر «آیینه‌خانه» ویژه طلاب برگزار شد

نخستین شب شعر «آیینه‌خانه» با حضور طلبه‌های شاعر از مشهد، قم، پاکستان و هندوستان به مناسبت ایام فاطمیه، شب گذشته در مشهد برگزار شد.

در این برنامه به ۲ موضوع فاطمیه و نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا پرداخته شد، این شب شعر در آینده به صورت ۲ ماهه یا فصلی در مناسبت‌های مذهبی برگزار خواهد شد.

در حاشیه نخستین شب شعر «آیینه‌خانه» هیئت مدیره انجمن شعر طلاب خراسان انتخاب شدند.

همچنین مجموعه اشعار نقد شده شاعران این انجمن به صورت مجزا و یا مجموعه افراد در آینده به چاپ خواهد رسید.

هفته فرهنگی‌هنری «اشراق» از ۱۶ اسفند آغاز شده و تا پنجشنبه ۲۱ اسفند ادامه دارد. در این هفته، آثار و توانمندی هنرمندان روحانی در قالب هفته فرهنگی‌هنری اشراق، به نمایش گذاشته می‌شود.

