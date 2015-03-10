افتتاح نمایشگاه بزرگ فاطمی

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی پیرهادی با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر ۲هزارو ۵۰۰ متر مربع و باالهام از معماری شهر مدینه در زمان پیامبر گرامی اسلام طراحی شده است که در بخش هایی از زندگی پربرکت بانوی دوعالم را به نمایش می گذارد.

وی ساخت دکور نمادین خانه امیرالمومنین(ع) و کوچه های بنی هاشم در ابعاد بزرگ را از جمله کارهای انجام شده دراین نمایشگاه معنوی خواند و گفت: نمایشگاه مذکور با هدف نشان دادن بخشی از تاریخ اسلام و سبک زندگی فاطمی آماده شده و در آن دکور نخلستان های مدینه، نماهایی از صحنه های نبرد امام علی علیه السلام، قبرستان بقیع، مراسم ازدواج حضرت زهرا و ... با جلوه های نور و تصویر استفاده شده است که برخی از آنها در نوع خود کم نظیر هستند.

پیرهادی اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ها تداعی ذهنی بازدیدکنندگان از حال و هوای صدر اسلام و نشان دادن غربت خانواده امیرالمومنین(ع) در شرایط آن زمان است. همچنین نشان دادن سبک زندگی علوی و فاطمی منظور این نمایشگاه بوده که امیدواریم با استفاده از هنرمندان خوب کشورمان توانسته باشیم گامی در این راستا براشته باشیم.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ تهران افزود: هنرمندان ما باید از توانمندی خود برای بهتر نشان دادن واقعیت های اسلامی و لمس بیشتر آن برای مردم استفاده کنند و اساسا هنری مقدس است که خدامحور بوده و در خدمت رشد و تعالی ذهنی و عملی انسان قرار بگیرد.

نمایشگاه کوچه های بنی هاشم با همکاری گروه فرهنگی ریحانه النبی و به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهردای منطقه ۳ ایجاد شده است.

علاقمندان می توانند برای بازدید هر روز از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۱ به آدرس خیابان ولی عصر بالاتر از تقاطع میرداماد مراجعه کنند. برای بازدید مدارس نیز ساعت ۹ صبح تا ۱۲ در نظر گرفته شده است.