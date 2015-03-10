تلاش برای تولید رقابتی در استان سمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان سمنان که در اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد ضمن تبریک انتخابات اخیر اتاق بازرگانی و آرزوی موفقیت برای اعضای جدید اظهار داشت: اتاق بازرگانی باید از تولید کنند گان حمایت کند.

وی با اشاره به این مطلب که متاسفانه پیش بینی که برای صادرات استان سمنان در سالجاری شده بود محقق نشد، از تولیدکنندگان خواستار تلاش در بخش صادرات شد.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اگر توانمندی های خودمان را باور داشته باشیم از این بحران ها عبور خواهیم کرد، افزود: اتاق باید از همه ظرفیت ها استفاده و راهکارهایی را برای عبور از مشکلات ارایه دهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه امروز دوازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان برگزار شد، افزود: جلوگیری از حذف فرصت شغلی، حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیل شدن واحد های تولیدی از مهمترین اهداف این کمیته است.

حیدر آسیابی با تاکید براینکه این کمیته طی سالجاری ۳۲مصوبه داشت اظهار داشت: مشکلات ۱۵واحد تولیدی در سالجاری در این کمیته مطرح و برر سی شد.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی در این کمیته و صاحبان واحدهای تولیدی که مشکل دار هستند دعوت و به صورت رو در رو مشکلات آنها بررسی می شود اذعان داشت: معوقه های بانکی، بحث تامین اجتماعی و نقدینگی از مهمترین مشکلات واحد های تولیدی بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به این مطلب که متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی از فرصت هایی که به آنها داده شده استفاده نکرده اند، افزود:در این کمیته فرصت دیگری به این واحدها داده می شود.

آسیابی با اشاره به شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، اذعان داشت: ما برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی این واحد ها تمام تلاش خود را می کنیم.

وی با تاکید براینکه ما در این کمیته پناهگاهی برای صاحبان سرمایه هستیم، افزود: خیلی از صاحبان واحدهای تولیدی می خواهند مشکلات خود را در این کمیته مطرح کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از بازدید واحدهای صنعتی با حضور قضات خبر داد و اظهار داشت: نگاه دستگاه قضا، یک نگاه حمایتی بوده است.

آسیابی در خاتمه با اذعان بر اینکه وقتی فردی واحد تولیدی را راه اندازی می کند یک جهادگر اقتصادی است عنوان کرد: باید برای حفظ این واحد تولیدی تلاش کرد چون واحد های تولیدی موجب ایجاد اشتغال می شوند.