شهرداری برای حضور تماشگران بسکتبال گرگان تدابیری در نظر بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جرجانی، ظهر سه شنبه، در نشست با خبرنگاران، گفت: همانطور که مستحضر هستید تیم بسکتبال شهرداری گرگان با دارا بودن بیش از سه هزار تماشاگر علاقه مند که در زمان برگزاری بازی های خانگی این تیم در سالن حضور پیدا می کنند.

وی افزود: اما متاسفانه به دلیل حوادثی که در روز پنج شنبه هفته گذشته در بازی بین تیم های شهرداری گرگان و مهرام تهران صورت گرفت و با توجه به مدیریت نامناسب ناظر بازی و حرکات کادرفنی تیم مهرام حوادثی در سالن اتفاق افتاد که منجر به محرومیت سه جلسه ای تیم بسکتبال شهرداری گرگان از میزبانی شد.

وی بیان کرد: باتوجه به حضور علاقه مندان بسکتبال گرگان در روز دوشنبه 18 اسفند در محل فدراسیون بسکتبال و اعلام اعتراض خود و انجام مذاکرات متعدد با مسئولان فدراسیون و مقامات ورزشی کشور امید است که در جریمه محرومیت سه جلسه ای تیم بسکتبال شهرداری گرگان که البته ناعادلانه بوده است تجدید نظر صورت بگیرد و شاهد رفع محرومیت باشیم.

جرجانی از نامه به شهرداری گرگان خبر داد و گفت: در این نامه آورده ام در صورت عدم لغو این محرومیت خواهشمندم دستور دهند که شرایط حمل و نقل و تامین هزینه های جابه جایی تعدادی از این علاقه مندان به شهرهایی که توسط فدراسیون بسکتبال جهت برگزاری مسابقات مشخص می شود، مهیا شود.

گفتنی است، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به علت اتفاقات بازی تیم های شهرداری و مهرام از هفته ششم رقابت های لیگ حرفه ای، تیم شهرداری را از انجام سه بازی خانگی بدون تماشاگر و خارج از گرگان محکوم کرده است.