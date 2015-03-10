۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

حضور ۹ فیلم ایرانی در جشنواره «جاده ابریشم» دوبلین

۹ فیلم کوتاه، مستند و سینمایی ایرانی به سومین جشنواره بین‌المللی فیلم «جاده ابریشم» دوبلین راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم «جاده ابریشم» که فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند، انیمیشن و دانشجویی را به رقابت می‌گذارد، در این دوره میزبان ۹ فیلم ایرانی است.

در بخش مسابقه مستند «نینجای ایرانی» ساخته مرجان ریاحی و «بیداری در سه روز» ساخته مسعود امینی تیرانی حضور دارند.

«دو پاره یک واقعیت» ساخته ندا آصف و «سرمه» ساخته آزاده قوچاق در بخش فیلم‌های کوتاه حضور دارند و در بخش دانشجویی «سیمرغ» ساخته مقداد اسدی لاری و «یک هیچ» ساخته سامان حسین پور نمایش داده می شود.

«برف» ساخته مهدی رحمانی، «پاپ» ساخته احسان عبدی پور و «فرشته‌ها با هم می‌آیند» ساخته حامد محمدی در بخش مسابقه آثار سینمایی حاضرند.

همچنین مستند «عباس کیارستمی: هنر زندگی» به کارگردانی مشترک پت کالینز و فرگوس دلی محصول ۲۰۰۳ ایرلند در بخش مستند به نمایش درخواهد آمد.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم «جاده ابریشم» ۱۸ تا ۲۲ مارس در شهر دوبلین ایرلند برگزار می‌شود.

