توانمند سازی زنان سرپرست خانوار امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف ملازهی ظهر امروز در حاشیه بازدید از اورژانس اجتماعی اظهار داشت: برنامه ریزی برای اشتغال و توانمندسازی زن سرپرست خانوار، به پشتیبانی های اجتماعی و اقتصادی دولت و توجه سازمان های مردم نهاد نیاز دارد.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار از گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که گاه عواملی چون طلاق، فوت یا اعتیاد همسر، ازکارافتادگی، رهاشدن توسط مردان مهاجر یا بی مبالاتی همسر این طیف را آسیب پذیرتر می کند.

رییس بهزیستی شهرستان سراوان بیان کرد: زنان سرپرست خانوار گروهی کاملا ناهمگون هستند که ظرفیت چانه زنی و موقعیت آنان در شرایط گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار متفاوت است، به عبارت دیگر، زنان به دلایل گوناگونی سرپرستی خانوار را به عهده می گیرند، سرپرستی اختیاری یا اجباری بر اثر ازدواج یا بدون ازدواج بر اثر طلاق، فوت یا مفقود شدن همسر، می تواند از معیارهای بنیادین دسته بندی زنان سرپرست خانوار به حساب آید.

وی با اشاره به اصل بیست و نهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی افزود: زنان بیوه و بدون همسر در جامعه به دلیل مشکلاتی که دارند باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و باید شرایطی فراهم شود که این گروه از زنان زندگی مشقت بار نداشته باشند و به وظایف اصلی خود که همان تربیت فرزندانی سالم برای جامعه است، بپردازند.

به باور او، اگر این موضوع فراموش شود در آینده هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می شود که از جمله آن بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است که دامنگیر این خانواده ها و دیگران می شود.

ملازهی یاد آور شد: اکنون در این شهرستان یک هزار و ۱۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی هستند که این آمار وظیفه این نهاد اجتماعی را در راه خدمت به این قشر از جامعه سنگین تر کرده است.

وی با اشاره به اهمیت خدمت به زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: بهزیستی از طریق واحد مشاوره و مرکز مداخله در بحران با کادری مجرب خدمات متعددی را به زنان سرپرست خانوار ارائه می کند.

رییس بهزیستی شهرستان سراوان بیان کرد: پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و یا حق بیمه خود اشتغالی به این گروه از زنان و فرزندانشان در صورتی که مشغول بکار شوند با هدف توانمندی آنان از دیگر خدمات ارایه شده به این گروه است.

ملازهی بیان کرد: زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان از خدمات متعدد بهزیستی بهره مند شده که پرداخت مستمری ماهیانه، هزینه تحصیل، هزینه کامل شهریه دانشگاهها و هزینه های حرفه آموزی از قبیل این خدمت ها است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۱۲۰ نفر از فرزندان این افراد در حال تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور و غیر انتفاعی هستند که شهریه آنان بطور کامل پرداخت می گردد.