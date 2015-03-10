ارسال بیش از ۸۰۰ اثر بانوان طلبه به جشنواره علامه حلی

به گزارش خبرگزاری مهر، عفت رمضانیان - معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان گفت: از ۱۴۳۷ اثر رسیده به جشنواره استانی علامه حلی، ۸۰۲ اثر مربوط به طلاب خواهر اصفهان است، جشنواره علامه حلی(ره) هر ساله به منظور تقویت انگیزه پژوهشی، شناسایی نخبگان، پاسداشت تلاش علمی طلاب جوان (کمتر از ۳۱ سال) و ایجاد مشوق های لازم برای ارتقاء سطح پژوهشی آنان در رقابتی مساوی با برادران طلبه برگزار می گردد.

وی افزود: پنجمین جشنواره علامه حلی (ره) در قالب مقاله، کتاب و پایان نامه با موضوعات علوم اسلامی و انسانی مرتبط با حوزه دین و در بخش ویژه با عنوان بایسته ها، آسیب شناسی و راه های بهسازی فرهنگ در موضوعات مدیریت ، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ عمومی، جمعیت و ... برگزار می گردد.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان افزود: امسال تعداد ۸۰۲ اثر علمی پژوهشی از خواهران طلبه استان اصفهان در ۲ سطح طلاب و فارغ التحصیلان سطح ۲ و طلاب فارغ التحصیلان سطح ۳ به جشنواره ارسال شد، آثار ارسالی به تفکیک قالب اثر تعداد ۱۱ کتاب، ۶ پایان نامه سطح ۳، ۲۸۷ تحقیق پایانی سطح ۲ و ۴۹۸ مقاله با موضوع آزاد می باشد که با آثار ارسالی از سوی طلاب برادر رقابت کرد.

رمضانیان اظهار داشت: این آثار در سه مرحله ارزیابی اجمالی، ارزیابی تفصیلی و داوری نهایی بررسی شدند که در مجموع ۴۷ اثر از طلاب خواهر و برادر به عنوان آثار برگزیده پنجمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) انتخاب گردید، ۳۷۶ اثر از طلاب خواهر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافتند که از این تعداد ۳۴ اثر در مرحله داوری نهایی حائز رتبه و شایسته تقدیر شناخته شدند.

رمضانیان در پایان گفت: زمان برگزاری پنجمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) فروردین ماه ۹۴ همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س) است.