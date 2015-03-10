پایگاه ثابت امداد و نجات در جاده گرمسار باید مستقر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عروجی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائران که با حضور اعضای کمیته ستاد‌ها در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: ۳۶ پایگاه امدادی و هلال احمر و ۲۴ پایگاه پوستر و ۱۸ پایگاه آتش نشانی ثابت و سیار برای خدمات دهی به زائران نوروزی در قم آماده هستند.

وی با اشاره به آماده بودن ۶ بیمارستان برای ارائه خدمات در نوروز ادامه داد: آتش نشانی در تمامی شهرک‌های صنعتی نزدیک جاده‌های قم مستقر خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم افزود: مرکز بهداشت سه هزار و ۳۰۸ مورد بازدید انجام داده که در این بازدید‌ها ۱۰۶ مورد تخلف دیده شد و ۱۶ واحد نیز پلمب شدند.

وی عنوان کرد: هنوز پایگاه ثابت هلال احمر و آتش نشانی در جاده گرمسار مستقر نشده است و این موردی است که باید پیگیری شود.

عروجی افزود: در دور اول و دوم سفرهای نوروزی و ۱۳ فروردین‌ماه کمیته امداد و درمان برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا خواهد کرد.

آماده سه هزار پرسنل شهرداری در نوروز

نماینده کمیته خدمات شهری شهرداری قم نیز در این مراسم گفت: سه هزار نفر از پرسنل شهرداری در ایام نوروز به صورت شبانه روز در خدمت زائران و مجاوران خواهند بود.

مهدی اصفهانیان مقدم ادامه داد: آماده سازی سطح شهر و زیباسازی و پاکسازی خیابان‌ها، تبلیغات محیطی در جهت ترویج فرهنگ فاطمی، تجهیز بوستان‌ها و آماده سازی این اماکن از جمله این برنامه‌هایی است که شهرداری انجام داده است.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم ابراز داشت: ۲۰ بوستان برای اسکان مسافران هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: برای اولین بار نمایشگاه گل و گیاه با هدف ترویج گل و گیاه برپا شده و تا پنجم فروردین ماه آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم افزود: آماده سازی بیش از ۳۰ جایگاه سی ان جی، نصب تابوهای راهنمایی در میادین و و بوستان‌ها، نصب تابلوهای راهنمایی و تعیین مسیر و معرفی بوستان‌ها از جمله اقدامات شهرداری است.

وی ادامه داد: پاکسازی ورودی‌های شهر، اجرای طرح سیستم یکپارچه در مدیریت پسماند نیز از اقدامات دیگر شهرداری برای خدمات دهی بهتر به زائران است.

اصفهانیان مقدم اظهار کرد: آماه سازی ۲۴۰ ماشین مکانیزه خدمات شهری و اکیپ‌های خودرویی، توزیع کیسه زباله در بوستان‌ها و میادین شهر برای خدمات دهی به زائران از برنامه‌های دیگر شهرداری برای زائران نوروزی است.

همچنین نماینده کمیته تأمین ارزاق و تنظیم بازار عنوان کرد: نمایشگاه عرضه پوشاک در محل نمایشگاه دائمی استان قم برپا شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

سید حسن رضوی تصریح کرد: امسال شاهد افزایش نرخ بازار بودیم که دولت با استفاده از ظرفیت سردخانه‌ها و مرغ منجمد شده این نگرانی را رفع کرد.

توزیع میوه شب عید در ۳۰ نقطه شهر

وی افزود: از روز ۲۶ اسفندماه در ۳۰ نقطه استان قم میوه شب عید مردم عرضه خواهد شد و امسال برای اولین بار نرخ میوه به صورت کشوری به طوری که قیمت یک کیلو پرتقال ۲۹۰۰ تومان و سیب ۲۷۰۰ تومان اعلام شد.

معاون برنامه ریزی استاندار قم عنوان کرد: اکیپ‌های بازرسی به ویژه در اطراف حرم مطهر شکل گرفته و همچنین گشت‌های مختلفی نیز آغاز شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را با شماره ۱۲۴ درمیان بگذارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز در این جلسه عنوان کرد: در سال گذشته چهار هزار کلاس و ۴۰۰ آموزشگاه برای اسکان فرهنگیان خدمات ارائه داند و با توجه به افزایش زائران نیز در تلاش هستیم همچون سال گذشته در خدمت زائران باشیم.

حمیدرضا دژاکام ابراز داشت: مدت زمان ماندگاری فرهنگیان در سال گذشته کمتر از ۱۷ ساعت بود و این میزان در اوایل سال ۹۳ به سه روز افزایش یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم همچنین افزود: مدارس برای اسکان تجهیز شده‌اند و در این زمینه شست و شوی ۲۵۰۰ فرش، هفت هزار پتو، خرید شیرآلات و تلویزیون در مدارس انجام شده است.

وی افزود: سال گذشته ۱۸۰ هزار نفر روزانه در مدارس پذیرفته شده‌اند و این تعداد در اوایل سال ۹۳ به ۵۹۳ نفر افزایش یافت.

دژاکام بیان کرد: هزار فضای آموزشی در استان وجود دارد که ۷۹۰ مورد آن در شهر قم است و امیدواریم از ظرفیت این فضا‌ها بای اسکان استفاده شود.