محور اردوهای جهادی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد :راهبرد بسیج دانشجویی تربیت نیروهای هم تراز در بعد علمی، اخلاقی و معنوی است، دانشگاه وظیفه تقویت بعد علمی دانشجویان را دارد و بسیج دانشجویی علاوه بر بعد علمی در تقویت بعد اخلاقی و معنوی هم تلاش می کند.

وی افزود: تمام تلاش بسیج دانشجویی این است که در تقویت بعد انقلابی و جهادی دانشجویان گام بردارد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان اصفهان ادامه داد: کنگره شهدای دانشجویی در سطح دانشگاه های کشور در ۲۴ دانشگاه، مراکز استانها و ۱۷ دانشگاه شهرستانها با هدف شناسایی و الگوگیری از شهدا برگزارشد

وی افزود: کنگره شهدا توسط راهیان نور از ۱۸ اسفند تا ۲ فروردین انجام برگزار می شود، که ۵ هزار دانشجو در قالب این اردوها اعزام می شوند.

رضایی گفت: این آمار ۲ درصد از دانشجویان استان را شامل می شود که ۶۵ درصد دانشجوی دختر و ۳۵ درصد دانشجوی پسر هستند.

وی ادامه داد :هزینه راهیان نور دانشجویی برای هرنفر ۲۰۰ هزار تومان است که دانشجویان تنها ۱۰ درصد آن را پرداخت می کنند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان در بیان ویژه برنامه ها در اردوی راهیان نور گفت: یادمان های فراوانی همچون یادمان دهلاویه، طلاییه و اروندکنار برنامه ریزی شده و ارزیابی عملکرد افراد از سفرهای راهیان نور در قالب جشنواره ها برگزار می شود.

وی در خصوص اردوهای جهادی نیز اظهار داشت: ویترین اردوهای جهادی دانشجویان در خارج از دانشگاه و در بین عامه مردم به نمایش گذاشته می شود.

رضایی افزود: در تابستان سال جاری ۸۰ گروه جهادی که شامل۳ هزار نفر از دانشجویان استان اصفهان هستند که به مناطق محروم استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان و فارس اعزام شدند.

وی تصریح کرد: اقدامات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و درمانی محور فعالیت های این دانشجویان در مناطق محروم است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان خودسازی را اولویت اردوهای جهادی عنوان کرد و ادامه داد: در سال ۹۳ و۹۴ محور اصلی این اردوها اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه ها است.

وی در پایان در خصوص اعزام عتبات عالیات امسال نیز گفت: سه نوع اعزام صورت گرفته است که دو اعزام در تابستان به عتبات عالیات، اعزام به راهپیمایی اربعین و اعزام سوم ۲۷ اسفندماه با حضور ۱۵۰ نفر از دانشجویان به عتبات عالیات صورت می پذیرد.