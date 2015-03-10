به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو روز پیش در دیدار فعالان محیط زیست با برشمردن موارد مهمی در جهت حفظ محیط زیست فرمودند: «مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل میکنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمیدهند».
پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، در این اینفوگرافیک برخی از توصیههای رهبر انقلاب اسلامی درباره «محیط زیست» را که طی سالهای گذشته بیان شده بود، مرور کرده است.
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