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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرد؛

مروری بر توصیه‌های زیست محیطی رهبر انقلاب/ مردم قضاوت کنند

مروری بر توصیه‌های زیست محیطی رهبر انقلاب/ مردم قضاوت کنند

همزمان با هفته منابع طبیعی و درختکاری، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مهمترین توصیه‌های زیست محیطی ایشان طی سال‌های اخیر را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو روز پیش در دیدار فعالان محیط زیست با برشمردن موارد مهمی در جهت حفظ محیط زیست فرمودند: «مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می‌کنند و کدام دستگاه‌ها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی‌دهند».

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در این اینفوگرافیک برخی از توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی درباره «محیط زیست» را که طی سال‌های گذشته بیان شده بود، مرور کرده است.

اینفوگرافی دفتر رهبر انقلاب درباره محیط زیست

کد مطلب 2515701

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