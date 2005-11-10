گروه زرقاوي مسئوليت انفجارهاي اردن را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه ابومصعب الزرقاوي اردني الاصل با انتشار بيانيه اي دريك سايت اينترنتي مسئوليت حملات انتحاري را به 3 هتل كه 57 غير نظامي به خاك وخون كشيده شدند،برعهده گرفت.

دراين بيانيه كه به امضاي ابوميسره العراقي مسئول بخش اطلاع رساني اين گروه تروريستي رسيده آمده است، جمعي از بهترين افراد ما به رغم تدابير شديد امنيتي دراين اماكن توانستند عمليات را انجام دهند.

اين درحالي است كه مروان معشر معاون نخست وزيراردن پيش از اين ابراز اطمينان كرده بود كه ابومصعب زرقاوي از بزرگترين مظنونان اين عمليات تروريستي است.

اين سه حمله كه همزمان شب گذشته درسه هتل راديسون، گراند حيات، ودايزان به وقوع پيوست،دستكم 57 كشته و 300 زخمي برجاي گذاشت.

اكثر قربانيان متعلق به هتل راديسون ساس بوده اند، زيرا فرد انتحاري خود را وسط يك مجلس عروسي اسلامي منفجر كرد.