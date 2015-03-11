به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردم کشورمان همانند دیگر مردم جهان زمان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی سپری می کنند. بخش قابل توجهی از این حضور در فضای مجازی به شوخ طبعی می گذرد. شوخ طبعی هایی که گاه هزل گونه و فقط برای تفنن و وقت گذرانی است و گاه انتقادهای طنزآمیز پشت خود دارد.

حالا انتشارات «کتاب آمه» کتابی به نام «استاتوس باز» در ۱۲۰ صفحه منتشر کرده که گزیده‌ای از شوخ طبعی ایرانیان در این فضا از مهرماه ۱۳۹۱ تا تیرماه ۱۳۹۳ است. مسعود مرعشی»، طنزنویس مطبوعات، گردآوری و انتخاب این جملات را برعهده داشته و این جمله‌ها را از میان استاتوس‌های نویسندگان، روزنامه‌نگاران، طنزنویسان و مردم عادی گلچین کرده است.

ملاک انتخاب جملات بامزگی و قابلیت انتشار عمومی عنوان شده و مجموعه آنها می تواند بازتابی از واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های هموطنانمان نسبت به وقایع و شرایط مختلف باشد. بخصوص در کشوری که مردمش نسبت به بسیاری از پدیده های واکنش‌های آمیخته به طنز دارند.

احمد پورنجاتی در بخشی از مقدمه اين كتاب می‌نويسد: «قصد تایید فله‌ای هر چه به نام «استاتوس» و گزافه‌گویی در این باره را ندارم اما، آیا در پس بسیاری از این‌ها، منظومه‌ای از: توانمندی اندیشگی، خلاقیت هنری، مهارت هدف‌گیری و البته زیركی طنازانه نمی‌یابید!؟ چه بخواهیم یا نه، چه بپسندیم یا نه، اینك «استاتوس»، بخشی بسیار گسترده و پیشرونده و تاثیرگذار از «الگوی فرهنگ عمومی» را در همه جای جهان تشكیل می‌دهد و جامعه ما نیز به ویژه در گستره لایه‌های اجتماعی كنشگر در عرصه عمومی، در چنین حال هوایی‌‌ست...»

او در ادامه پیشگفتار خود آورده است: «نمی توانم از هوشمندی و نازك بینی مسعود مرعشی در انتخاب و گرد آوری «استاتوس ها، ناستوده بگذرم. این مهارت البته به توانمندی طنازانه نیاز دارد كه مولف «استاتوس باز» ما خودش این كاره است!»