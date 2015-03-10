به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: داوطلبان علاقه مند به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي مي بايست نسبت به ثبت نام در آزمون سراسري سازمان سنجش اقدام كنند. در غير اينصورت امكان ورود به دانشگاه در رشته هاي اين دانشگاه را نخواهند داشت چرا كه دانشگاه آزاد اسلامي در اين مقطع آزمون مستقلي برگزار نخواهد كرد.

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان باید در فرصت باقيمانده به سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

علوي فاضل تاکید كرد: داوطلبان قبل از ثبت نام، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه كنند.