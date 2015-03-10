مقدمات اجرای ارز تک نرخی درسال۹۴ فراهم شد/ تعیین تکلیف بانک آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم آیا بانک مرکزی همچنان مصمم به اجرای ارز تک نرخی در سال ۹۴ است یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرای ارز تک نرخی در سال ۹۴ آماده است.

رئیس کل بانک مرکزی، یکی از پیش نیازهای استمرار و موفقیت اجرای ارز تک نرخی را ارتباطات بین المللی نظام بانکی اعلام کرد و افزود: زمانی که این موضوع شکل مناسبی به خود بگیرد، حتما این کار را جزو اولویت‌های خود قرار می دهیم و اتفاق می افتد.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره جزئیات جلسه دیشب شورای پول و اعتبار گفت: در شورا بحث‌های زیادی مطرح شد که یکی از آنها مربوط به بانک آینده بود و نتایج این تصمیمات بعدا اعلام خواهد شد.

وی گفت: اما هیات مدیره و سهامداران بانک آینده به یکسری از اقدامات مکلف شدند که در صورت تحقق آنها، می توان در حل شدن مشکلات بانک موثر باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی بانک آینده مجوز بانک مرکزی را اخذ خواهد کرد؟ گفت: هر زمان که مشکل حل شود، مجوز خواهد گرفت.

سیف در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است بانک آینده با موسسه میزان ادغام شود؟ گفت: خیر، برنامه ای در این زمینه ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی به پرونده موسسه میزان ورود پیدا خواهد کرد یا خیر؟ گفت: هم اکنون این موسسه دنبال رفع مشکلات خود است.