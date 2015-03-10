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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

سردار شیروانیان خبر داد:

درخواست اصناف برای دفن پیکر ۵ شهید گمنام در میدان نقش جهان

درخواست اصناف برای دفن پیکر ۵ شهید گمنام در میدان نقش جهان

اصفهان – رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس از درخواست اصناف بازار نقش جهان برای دفن پیکر ۵ شهید گمنام دفاع مقدس در این میدان تاریخی اصفهان خبر داد.

سردار مجتبی شیروانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخواستی از سوی اصناف بازار اصفهان برای دفن ۵ شهید گمنام دفاع مقدس در میدان نقش جهان اصفهان داشته ایم اما برخلاف برخی اخبار هنوز این امر مصوب و جانمایی نشده است.

وی افزود: تخصیص شهید گمنام برای دفن در محلی خاص و تعیین یا پذیرش محل پیشنهادی با کمیته جستجوی مفقودان کشور است و بر این اساس هرگونه درخواست از سوی اصناف، دانشگاه ها و ارگان های مختلف که به بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس برسد به تهران منعکس می شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد: در زمینه درخواست اصناف بازار میدان نقش جهان همچنین لازم است علاوه بر موافقت کمیته مزبور موافقت مسئولان استانی ذی ربط در این ارتباط جلب شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۰۰ درخواست از سوی ارگان های مختلف استان برای دفتن شهدی گمنام داریم که آخرین مورد موافقت شده دفن دو شهید گمنام در شهر باغشاد از توابع فلاورجان است که به زودی اخبار لازم در این ارتباط اعلام می شود.

کد مطلب 2515723

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