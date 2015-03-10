«آنسوی سینما» به ایستگاه پایانی رسید/ کنترل تفکر مردم در هالیوود

محمد احمدی محقق و کارشناس برنامه «آنسوی سینما» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف این برنامه اظهار کرد: هالیوود٬ تحت مدیریت صهیونیستها از هر فرصتی برای مقابله با ارزشهای مذاهب بزرگ و توانایی انسانها برای رسیدن به یقین٬ بهره میبرد زیرا صهیونیسم به درستی تشخیص داده که بزرگترین مانع در برابر سلطه آن٬ ایمان و اعتقاد مذهبی است. در طی تاریخ هالیوود٬ شاهد فراز و نشیب زیادی در این باره هستیم. اما اکنون که نظامهای سیاسی غربی بیش از هر زمانی به سکولاریسم و لیبرالیسم گرایش یافتهاند٬ صهیونیستها نیز در سینمای آمریکا و اروپا بیپرواتر از گذشته عمل میکنند. آنها در فیلمهای خود٬ ارزشهای اصیل انسانی و خانوادگی را تحقیر کرد٬ و به جای آن٬ بر انحرافات نفسانی و فردگرایی کاراکترهای فیلم تأکید میکنند.
وی افزود: آنها در این آثار انسان سالم و جامعه مذهبی را به سخره میگیرند و بجای آن٬ لذتگرایی٬ عیاشی٬ مصرفزدگی٬ خشونت و انتقامجویی کورکورانه از دیگران را رواج میدهند. از نظر صهیونیستها٬ کسانی که به آرمانهای مذهبی عقیده دارند٬ به ویژه مسلمانان٬ باید بدوی و بیمنطق ترسیم شوند٬ زیرا این آرمانگرایی٬ مانع جاهطلبیهای سیاسی و اقتصادی سیستمهای حاکم بر غرب است.
این کارشناس سینما یادآور شد: در واقع٬ طی چند دهه اخیر٬ که دوران احیای مذهب به خصوص اسلام در بسیاری از مناطق جهان بوده٬ صهیونیسم بیشترین صدمات را خورده است. در این جنگ فرهنگی مستمر٬ گروهی از روشنفکران غرب که امکان کار در رسانههای مسلط را در کشورهای خود ندارند٬ به تلاشهای مسلمانان به عنوان پرتوی از امیدهای خود مینگرند.
احمدی تصریح کرد: مجموعه تلویزیونی «آنسوی سینما» که در این برنامه به پایان میرسد٬ با نگاهی به تاریخ هالیوود و انگیزههای مؤسسان آن٬ به کندوکاو در روند پرفراز و نشیب این نوع سینما برای شکل دادن به فرهنگ مدرن غربی میپردازد تا هرگاه به محصولی از این سینما مینگریم٬ سابقه و اندیشه پشت آن نیز در نظر ما جلوهگر شود. بسیاری از روشنفکران غربی در این نوع نگاه به فیلمها با ما ایرانیان٬ شریک هستند. آنها به خوبی درک میکنند که شعار آزادی در هالیوود و فرهنگ غربی٬ فقط شامل مواردی میشود که تهدیدی برای سیستم فکری حاکم به شمار نمیرود.
وی ادامه داد: در واقع٬ آزادی بیان بدون آزادی تفکر٬ هیچ معنایی ندارد و مأموریت بسیاری از رسانههای غربی نیز کنترل طرز تفکر مردم است. به همین دلیل٬ مردم غرب هنوز باید راهی طولانی را برای آگاهی و آزادی طی کنند. تلاش صهیونیستها برای کنترل رسانهها دقیقا برای جلوگیری از همین آگاهی است٬ زیرا آزادی فکری مردم٬ سبب محدودیت برای سلطهجویی باندهای قدرت بر ارکان سیاسی و اقتصادی غرب میشود. آنها حتی برای آزادی بیان مورد ادعای خود٬ استثناهایی را حاکم کردهاند که مهمترین آن٬ ممنوعیت انتقاد از صهیونیسم است.
این محقق در پایان گفت: در فیلمهای غربی٬ بارها شاهد درگیری مردم با سیستم بودهایم٬ اما این درگیریها بیشتر به هیجانات یک داستان دراماتیک میپردازد نه آگاه کردن مخاطبان به یک مسأله واقعی. در این فیلمها معمولا سیستم٬ پیروز میدان است و امیدی برای آزادیخواهان وجود ندارد. تکرار این کلیشه٬ سبب شده که گروهی از روشنفکران غربی به همکاری رسانهای با آزاداندیشان در کشورهای دیگر بویژه به مسلمانان روی آورند. این جنگ فرهنگی بر سر اسارت یا آزادی اندیشه٬ تعیین کننده آینده جهان ماست.
به گزارش مهر، مجموعه برنامه «آنسوی سینما» (هالیودیسم) که تولید تامین برنامه شبکه سه سیما در ۲۶ قسمت ۳۰ دقیقهای است امروز به قسمت پایانی می رسد.
موضوع این مجموعه ۲۶ قسمتی بررسی آثار و تولیدات سینمای هالیودد آمریکا است که آخرین قسمت آن امروز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۲۰ پخش میشود.
این مجموعه برنامه قرار است در سال آینده نیز با همین موضوع در شبکه سه سیما تولید شود.
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