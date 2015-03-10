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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۵

در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی؛

۳۵۰ رده سلولی جدید به جامعه تحقیقاتی ارائه شد

۳۵۰ رده سلولی جدید به جامعه تحقیقاتی ارائه شد

بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید و ارائه سیصد و پنجاه رده سلولی جدید به جامعه تحقیقاتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه فرزانه، مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، در خصوص تولید رده های سلولی جدید گفت: این رده های سلولی برای رفع نیاز تحقیقات بومی در زمینه سرطان، بیماریهای ژنتیکی و همچنین حفاظت از ذخایر ژنتیکی بومی و کاهش وابستگی و خروج ارز تهیه شده اند.

وی با بیان اینکه با در دسترس بودن این رده های سلولی، تحقیقات مختلف با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر انجام می پذیرند، افزود: در حال حاضر تعداد رده های قابل ارائه به جامعه تحقیقاتی در بانک سلولی این مرکز ۷۷۵ رده است که اطلاعات این رده های تولید شده مربوط به بيماريهايي مانند سرطانها، ژنتيك انساني، جانوران بومي در معرض انقراض، رده هاي سلولي بنیادی هستند.

وی اظهار داشت: این سیصد و پنجاه رده سلولی جدید کنترل کیفی شده، به همراه شناسنامه هستند.

کد مطلب 2515746

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