پیام روحانی به نشست تخصصی سوادآموزی مشارکت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی به نشست تخصصی سوادآموزی مشارکت محور در تحقق اراده ملی و حمایت دولتی، گفت: دولت تدبیر و امید با نگاه به تحول تدریجی در مفهوم سواد، به توسعه فرصت هایی می اندیشد که همه آحاد جامعه بتوانند به سطحی توانمندساز از مهارت های پایه برای تعامل قوی و مؤثر در زندگی دست یابند و در برابر دگرگونی های پرشتاب نقش آفرین شده و آرمان های انقلابی و اهداف والای ملی را محقق سازند.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن و القلَمِ و ما یَسطُرُون»

حمد و ثنا پروردگار یکتا و نخستین معلم را سزاست که به انسان ها آنچه را نمی دانستند، آموخت؛ که «عَلّمَ الإنسانَ مَا لَم یَعلَم». قادر متعالی که معرفت را مقدمه عبودیت قرار داد و از سر لطف، پیامبران و هادیان را مأمور «وَ علّم آدم الأسَماء کلّها» و نیوشاندن زلال معنویت و عقلانیت به بشریت نمود تا هرآنچه را برای پیشرفت معنوی و مادی نیاز دارد، بیاموزد.

«هُوَ الّذی بَعَثَ فِی الأمیین رَسولاً مِنهُم یتلوا عَلَیهِم آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَة وَ إن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ». چه درخشنده که در فرهنگ دینی ما، رسولان وحی از میان مردم پر کشیده اند تا نشانه های الهی و کتابت و حکمت را توأمان بیاموزند و «پرورش» و سپس «آموزش» را قرین هم سازند.

مفهوم آموزش و یا «سواد»، البته در گذر زمان ابعاد گسترده تری یافته و به تدریج با تحولات پرشتاب زندگی، فناوری های نوین و سیر فزاینده دگرگونی ها، از یک مقوله بیشتر فردی به یک ضرورت جمعی و همگانی تبدیل شده است. سواد در دنیای امروز علاوه بر معانی روح بخش و حیاتی و متعالی، فرصتی برای پیوستن مؤثر به زندگی جمعی، بهره گیری گسترده تر از ظرفیت های انسانی و خروج از استیصال و هرگونه ناامیدی است. سواد، تنها مهارت خواندن و نوشتن نیست، بلکه ضرورتی جدی در کسب مهارت برای زیستن در مدار معنویت، عزت و استقلال، با اخلاق و مشارکت جویانه است.

معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) با درک داهیانه از ضرورت های زندگی کمال گرا و سعادتمند، همزمان با توجه به نهادسازی در مقوله تربیت، نهاد رفیعی را نیز برای پاسخگویی به نیاز اساسی جامعه، یعنی سوادآموزی پایه گذاردند که حاصل آن ارتقای نرخ باسوادی افراد زیر ۵۰ سال از ۸/۴۸ درصد در سال ۱۳۵۵ به میزان ۵/۹۲ درصد در سال ۱۳۹۰ است. نتیجه ای که نشان می دهد تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان نیازمند حرکت هستیم.

تحقق این ضرورت مهم که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار داشته است، به مدد عزم ملی و مشارکت گسترده اجتماعی و نیز نقش آفرینی همه دستگاه ها و نهادهایی که در پیشرفت کشور سهیم اند، میسر است. وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی می بایست با نگهداشت و پرورش انگیزه های

مشارکت جویانه، همچنان بذر یادگیری را در جای جای این سرزمین بیفشانند.

دولت تدبیر و امید با نگاه به تحول تدریجی در مفهوم سواد، به توسعه فرصت هایی می اندیشد که همه آحاد جامعه بتوانند به سطحی توانمندساز از مهارت های پایه برای تعامل قوی و مؤثر در زندگی دست یابند و در برابر دگرگونی های پرشتاب نقش آفرین شده و آرمان های انقلابی و اهداف والای ملی را محقق سازند. موفقیت این مسیر عزت آفرین مستلزم مشارکت گسترده مردم فرهیخته ایران است که حمایت جدی و مستمر دولت را به همراه خواهد داشت.

توفیق همه دست اندرکاران عرصه سوادآموزی را در سراسر ایران زمین از خدای بزرگ مسئلت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران