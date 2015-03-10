برنامه های فرهنگی هلال احمر زنجان ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی جمعیت هلال احمر استان زنجان ابراز کرد: تعامل با حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر زنجان بسیار خوب است و تمامی معاونت ها رابطه تنگاتنگی برای رشد فعالیت های فرهنگی جمعیت هلال احمر دارند.

وی با اشاره به هم افزایی موجود بین تمام قسمت های این سازمان بیان کرد: اقدامات انجام شده در حوزه نیکوکاری و آموزش ها ضمن خدمت شامل همگانی، پایه ای و تخصصی همراه با توجیه فرهنگی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به مسابقات ورزشی و قرآنی که برای اعضا و کارکنان جمعت انجام می شود اظهار کرد: در مسابقات و اردوهای سیاحتی و زیارت یک کارشناس مذهبی همراه گروه بوده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه بین معاونان و نماینده ولی فقیه در این سازمان گفت: براساس این تفاهم نامه دفتر نماینده ولی فقیه در امور مشورت می دهند تا کارها بدون افراط و تفریط پیش برود و بر کارهای هلال احمر نظارت دارند.

طاهری افزود:برای اجرای طرح‌ نوروزی در محورهای مواصلاتی استان زنجان 6 خیمه نماز در مکان‌هایی که دارای امکانات باشند ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد اعتبارات جمعیت هلال احمر زنجان جذب شد ابراز کرد: کل بودجه امسال را یک میلیارد و 264 میلیون ریال بوده که تا پایان بهمن ماه امسال 35 درصد از اعتبارات جمعیت هلال احمر استان زنجان جذب شده است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان زنجان نیز افزود: همه اعضای جمعیت هلال احمر زنجان دین محور بوده و از سلایق خوبی بهره مند هستند و مشارکت لازم با دفتر نماینده ولی فقیه در هلال احمر زنجان را دارند.