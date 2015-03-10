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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۵

صبح پنج‌شنبه صورت می‌گیرد؛

آشوریان ایران مقابل دفتر سازمان ملل تجمع می‌کنند

آشوریان ایران مقابل دفتر سازمان ملل تجمع می‌کنند

جامع آشوریان ایران، در اعتراض به کشتار و گروگان‌گیری آشوریان عراق و سوریه، صبح پنج‌شنبه مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی آشوریان و جامعه آشوریان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی کشتار بی‌وقفه جامعه آشوری در عراق و سوریه و نیز گروگان‌گیری 350 تن از آشوریان سوریه، جامعه آشوری ایرانی با دریافت مجوزهای لازم از ارگان‌های دولتی کشور، ساعت 11 صبح روز پنج‌شنبه 21 اسفندماه 1393 مقابل سازمان ملل (دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران) تجمع خواهند کرد تا اعتراض خود و صدای ناشنیدنی جامعه آشوری عراق و سوریه را به گوش ناشنوای سازمان‌های بین‌المللی برسانند».

کد مطلب 2515752

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