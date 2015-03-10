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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۴

گزارش تمرین امروز پرسپولیس؛

تمرینات اختصاصی برای مهاجمان پرسپولیس

تمرینات اختصاصی برای مهاجمان پرسپولیس

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز در حالی برگزار شد که حمید درخشان تمرینات اختصاصی را برای ژوزه تادئو و محمد عباس‌زاده در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرخ‌پوشان که خود را برای دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان آماده می کنند، تمرینات خود را در شرایطی پیگیری کردند که بازیگر سریال ستایش در تمرین حضور پیدا کرد.

* کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس قبل از حضور در محل تمرین با قائم مقام این باشگاه جلسه‌ای داشتند.

* ضیاء عربشاهی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز حاضر شد.

* یک کودک ۱۰ ساله که دچار بیماری خاص بود امروز در محل تمرین تیم فوتبال پرسپولیس حاضر شد و با سرخ پوشان عکس انداخت.

* سوشا مکانی که روز گذشته در تمرین حاضر نشد امروز همراه سایر اعضای تیم به تمرین پرداخت.

* احمد نوراللهی و میلاد کمندانی به علت همراهی تیم امید در این جلسه تمرینی غایب بودند. همچنین محمد نوری هم که در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان محروم است، امروز با وجود حضور در مجموعه تمرین نکرد.

* بازیکنان سپس به فوتبال درون تیمی در نصف زمین پرداختند که حسین عبدی و حمید درخشان در میانه زمین دقت ویژه‌ای به روی عملکرد پرسپولیسی ها داشتند.

* رضا نوروزی در طول تمرین با مربی بدنساز تیم به صورت اختصاصی به دویدن پرداخت.

* در فوتبال درون تیمی محمد عباس زاده بارها موقعیت های زیادی را هدر داد که این مساله باعث شد تا حاضران در مجموعه به عملکرد وی انتقاد کنند.

* در اواخر تمرین بازیگر سریال ستایش و خنده بازار در محل تمرین سرخ پوشان حاضر شد و با درخشان و برخی بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.

* در جریان فوتبال میان محمدرضا خانزاده و محمد عباس زاده درگیری لفظی بوجود آمد که با وساطت عبدی این قائله خاتمه یافت.

* مایکل اومانا پس از پایان تمرین به صورت اختصاصی به انجام حرکات کششی پرداخت.

* در پایان تمرین ژوزه تادئو و محمد عباس زاده زیر نظر حمید درخشان تمرینات اختصاصی را دنبال کردند.

کد مطلب 2515757

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