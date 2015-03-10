فراخوان حمایت و حفاظت از زنان درگیر با پیامدهای درگیری در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، زنان نقشی مهم در کمک به خانواده ها و جوامع دارند تا از این شرایط بحرانی که اکنون به پنجمین سال خود رسیده جان سالم به در برند، به همین دلیل لایق حمایت و تشویق بیش تری هستند.

مثال هایی از توان زنان برای غلبه بر شرایط بحرانی را می توان در هر جایی که کسانی به دلیل جنگ به آن جا پناهنده شده اند یافت. به عنوان مثال در یک اردوگاه موقت پناهندگان در کِتِرمایا، لبنان، نجمه 14 ساله به یک گروه از کودکان پرشور خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم درس می دهد. این دختر جوان سختکوش از مناطق روستاییِ اطراف دمشق، جلسات درس در فضای باز را به عنوان مفری کوچک اما مثبت برای منحرف کردن ذهن کودکان از مشکلاتی که دارند می داند؛ کودکانی که برخی از آن ها اکنون نیمی از عمر خود را در سایه ترس و فرار از هیولای جنگ گذرانده اند. وی می گوید: امیدارم که با دادن امکان تحصیل به آنان بتوانیم کاری کنیم که بر مشکلات ناشی از از دست دادن عزیزان خود فائق آیند.

چندصد کیلومتر دورتر، خدیجه 44 ساله که مادر 4 کودک است تلاش می کند تا امکانات لازم را برای خانواده پناهنده خود در اربیلِ عراق مهیا نماید، جایی که 80 هزار سوری در هرجا که سقفی بیابند زندگی می کنند؛ در گاراژها، در ساختمان های نیمه تمام و آپارتمان های کوچک. خدیجه می گوید: ما به این دلیل زنده ایم که همسایه های عراقی مان دست کم دو تا سه بار در هفته برای ما غذا می پزند. خدیجه، بیوه ای که به هر کاری برای حمایت از خانواده خود می کند، اضافه می کند: اما این کافی نیست، من باید هر روز راهی برای بقای فرزندانم پیدا کنم.

این ها فقط دو نمونه از زنانی هستند که با مشکلات شدید ناشی از درگیری چهارساله در سوریه دست و پنجه نرم می کنند. جنگی که حدود 8 میلیون نفر را در داخل کشور بی خانمان کرده و سبب شده حدود 4 میلیون نفر دیگر در جاهای دیگر (بیشترشان در کشورهای همسایه ای چون عراق، اردن، لبنان و ترکیه) در جستجوی امنیت باشند. در میان آنان حدود 4 میلیون زن و دختر جوان هستند که بسیاری اکنون سرپرست و نان آور خانوارهایی هستند که پدر، شوهر یا پسر خود را از دست داده اند.

در همین حال، دسترسی به مراقبت های درمانیِ مناسب برای این زنان و دختران به شدت محدود است، آن هم درست در زمانی که وضعیت سلامت آن ها و خانواده های شان بسیار شکننده است. با این حال، زنان با حفظ سلامت و تغذیه و وحدت خانواده، اغلب به عنوان ستون فقرات خانواده و جامعه عمل می کنند.

«تاداترو کنوئه» رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) گفت: زنان نقشی کلیدی در دادن امید و تضمین دوام خانواده در شرایط چالش برانگیز دارند. ما باید به شرایط دشوار آنان توجه کرده و حمایت از آنان را از تمام راه های لازم تضمین کنیم.

یکی از اشکال مهم حمایت عبارت از تضمین دسترسی به خدمات درمانی پایه است. «پیتر مائورر» ریاست کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: معمولا بزرگ ترین آثار بهداشتی و درمانی در یک درگیری ناشی از جراحات حاصل از گلوله و بمب نیست، بلکه آثار بهداشتی و درمانی ثانویه به دلیل بی خانمانی، آلودگی منابع آب، سوءتغذیه و وقفه در خدمات درمانی است. در کنار کودکان، زنان هم در رنجی فزاینده هستند چرا که نیازهای درمانی آنان به دلیل تلاش روزانه برای بقا به ندرت مورد توجه قرار می گیرد.

به عنوان نمونه، از میان 12 میلیون نفری که به دلیل این درگیری ها از خانه خود گریخته اند، حدود 500 هزار نفر زنان بارداری هستند که به دلیل سوءتغذیه، فقدان دسترسی به مراقبت های مناسب زنان و زایمان و دیگر عوامل، در معرض خطر قرار دارند.

نهضت همچنین از تمامی طرف های درگیر می خواهد تا به کارکنان و داوطلبان جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر و دیگر سازمان های بشردوستانه احترام گذارده و آنان را حفاظت نمایند چرا که بسیاری از آنان زن هستند. از میان 40 داوطلب هلال احمر سوریه و هفت داوطلب هلال احمر فلسطین که از آغاز درگیری تا حال کشته شده اند، سه نفر زن بوده اند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدارسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در روند عملیات خود در منطقه با جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در کشورهای صدمه دیده همکاری می کنند تا طیفی از حمایت های ممکن را ارائه کنند، از تأمین غذا گرفته تا کارت های نقدی برای خرید غذا و منابع، کمک های اولیه، حمل بیماران در شرایط اضطراری، مراقبت های درمانی و پروژه های درآمدزا، که هدف از آن ها کمک به مردم برای تأمین نیازهای شان به طور مستقل است.

در جایی که چنین حمایت و حفاظتی موجود است، بسیاری از زنان و مردان توانسته اند کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشند. یک نمونه سیبا است، مادر و سرپرست خانواری که از نبردهای شمال سوریه به ترکیه گریخته است. وی می گوید: من باید به خانواده ام کمک می کردم، این شد که درس زبان ترکی خواندم. پس از 7 ماه، شروع به کار برای یک شرکت مخابراتی کردم و بعد هم در یک بیمارستان به عنوان مترجم مشغول شدم.

در جریان هر بحران یا بلایی، نهضت صلیب سرخ و هلال احمر متعهد است تا زنان را هر چه بیشتر تقویت نماید تا بتوانند پاسخگوی نیازهای خود باشند، و حمایت از زنان و دختران آسیب پذیر را در اولویت خود قرار دهد.