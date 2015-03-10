پیروزی برابر نفت برای استقلال شش امتیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالبلو در حاشیه تمرین عصر امروز استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازیکنان از شرایط خوبی برخوردار هستند و با توجه به برد مقابل تیم نفت مسجد سلیمان، خود را آماده دیدار مقابل نفت تهران کردهاند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیتی که این دیدار برای هر دو تیم دارد و میتواند گامی بلند برای قهرمانی یکی از دو تیم باشد، این بازی میتواند امتیازش برای هر دو تیم حائز اهمیت باشد و یک بازی شش امتیازی است.
طالب لو در خصوص وضعیت بازیکنان استقلال نیز گفت: تیم ما در چند هفته اخیر بسیار کم گل خورده است و این نشان میدهد که از رضا عنایتی تا دروازهبان تیم، همه عملکرد بسیار خوبی داشته و وقتی تیمی گل نمیخورد، نشاندهنده آن است که ساختار دفاعی این تیم بسیار قابل اطمینان است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم روز پنجشنبه با حمایت هوادارانمان تیم نفت را شکست داده و هم خود را به صدر جدول رسانده و هم بتوانیم راه قهرمانیمان را هموارتر کنیم.
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