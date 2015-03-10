کتابت قران کریم به لحاظ فرهنگی، هنری و مذهبی بسیار ازرشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از قرآن خطی نفیس درجمع خبرنگاران افزود:کتابت قرآن توسط هنرمند زنجانی با ویژگیهای خاص خود زحمت و تلاش های زیادی را داشته است و برنامه ریزی می شود تا در کارگروه فرهنگی اجتماعی هم بتوان در خصوص انتشار و چاپ این مجموعه نفیس نسبت به حمایت از این هنرمند اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه رسالت مجموعه مدیریت این استان بر این است که این گونه هنرمندان را مورد حمایت قرار دهند.

ادامه داد: باید در خصوص ایجاد موزه آثار برجسته هنرمندان زنجانی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و دستگاه های فرهنگی همکاری و این آثار به عنوان آثار ماندگار استان زنجان در جایی نگهداری شود.

شهبازی با بیان اینکه بعد از تائید این اثر ارزشمند هنری توسط دفتر مقام معظم رهبری در این کارگروه هم از این هنرمند زنجانی تقدیر خواهد شد افزود: این قرآن نفیس و ارزشمند قطعا یادگاری از شهر زنجان پایتخت شور و شعور حسینی در آستان مقدس علی ابن موسی الرضا(ع) خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با تاکید بر لزوم ثبت و نگهداری آثار برجسته هنری در موزه ای مخصوص هنرمندان زنجانی افزود: در موزه دارالقران الکریم زنجان آثار کشوری هنرمندان نگهداری می شود و با مدیر این دارالقران الکریم تعامل شده تا بتوانیم این مکان را تقویت کنیم و رونق بیشتری بگیرد و در حال حاضر برای دایمی کردن موزه دارالقران الکریم زنجان اقداماتی در دست انجام قرار دارد.