به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در جلسه ستاد تسهیلات زائران که بعد از ظهر سه‌شنبه در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: از زمان اهل بیت(ع) شهر قم مأمن شیعیان بود و برای بهره‌مندی از ولایت مداری عده‌ای به شهر قم رهسپار شدند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۴۰۰ امامزاده در قم شناسایی شده است، عنوان داشت: شهر قم افتخار دارد که محل حضور عالمان و مکتب اهل بیت(ع) و به خصوص امامزادگان است.

امام جمعه قم افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون همه دولت‌ها به شهر قم عنایت ویژه‌ای داشتند و هرکسی بیشتر به قم خدمت کرده اثر آن را در دنیا و آخرت خواهد دید.

وی تصریح کرد: این جلسه به نام ارائه گزارش دستگاه در خصوص تسهیلات زائران نوروزی بزگزار شد اما در واقع یک تجدید پیمان با حضرت فاطمه معصومه(س) است.

حجت الاسلام سعیدی افزود: رئیس جمهور کشورمان هنگام بیان گزارشی از عملکرد خود با افتخار دیدار با مراجع را در این مورد مهم عنوان می‌کند که این برای ما صفا و صمیمیت دارد.

وی بیان کرد: هر استانی مکانی برای دیدن دارد اما شهر قم انسان برای دیدن دارد و عنوان کریمه در قم موجب شده همه کریمانه رفتار کنند.