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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۲

حجت الاسلام سعیدی:

دولت توجه ویژه‌ای به شهر قم دارد

دولت توجه ویژه‌ای به شهر قم دارد

قم- تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون همه دولت‌ها به شهر قم توجه ویژه‌ای داشتند و هرکسی بیشتر به شهر قم خدمت کند اثر آن را در دنیا و آخرت خواهد دید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در جلسه ستاد تسهیلات زائران که بعد از ظهر سه‌شنبه در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: از زمان اهل بیت(ع) شهر قم مأمن شیعیان بود و برای بهره‌مندی از ولایت مداری عده‌ای به شهر قم رهسپار شدند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۴۰۰ امامزاده در قم شناسایی شده است، عنوان داشت: شهر قم افتخار دارد که محل حضور عالمان و مکتب اهل بیت(ع) و به خصوص امامزادگان است.

امام جمعه قم افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون همه دولت‌ها به شهر قم عنایت ویژه‌ای داشتند و هرکسی بیشتر به قم خدمت کرده اثر آن را در دنیا و آخرت خواهد دید.

وی تصریح کرد: این جلسه به نام ارائه گزارش دستگاه در خصوص تسهیلات زائران نوروزی بزگزار شد اما در واقع یک تجدید پیمان با حضرت فاطمه معصومه(س) است.

حجت الاسلام سعیدی افزود: رئیس جمهور کشورمان هنگام بیان گزارشی از عملکرد خود با افتخار دیدار با مراجع را در این مورد مهم عنوان می‌کند که این برای ما صفا و صمیمیت دارد.

وی بیان کرد: هر استانی مکانی برای دیدن دارد اما شهر قم انسان برای دیدن دارد و عنوان کریمه در قم موجب شده همه کریمانه رفتار کنند.

کد مطلب 2515772

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