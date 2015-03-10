افزایش تولیدات کشاورزی از محورهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری بعداز ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از فعالان حوزه کشاورزی استان در تبریز با تاکید بر ضرورت افزایش تولید در بخش کشاورزی اظهار داشت: متاسفانه محیط زیست و جنگل در کشورمان مورد بی ‌مهری قرار گرفته است.

وی سپس با اشاره به اینکه جلوگیری از قاچاق چوب و صادرات آن در کشور ضروری است، افزود: برخورد قاطع با متجاوزان به حریم محیط زیست و جنگل ها و جلوگیری از آتش ‌سوزی آنها می تواند در کاهش تخریب جنگل ها موثر باشد.

آیت‌الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه جنگل ها و مراتع باید در برابر تجاوز اشخاص محافظت شود، ادامه داد: باید با افزایش محیط بانان و ماموران تلاش کنیم با کسانی که از این مراتع و جنگل ها سوء استفاده می کنند مبارزه کنیم و آنها را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهیم.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه درختکاری و افزایش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا موثر است، ابراز داشت: یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شده هوای شهرهایی همچون تهران و تبریز این چنین آلوده شود توسعه کارخانجات و ماشین ‌آلات و عدم توجه به فضای سبز و درختکاری است.