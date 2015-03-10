پیچیده شدن معمای گم شدن ۴ ماهه زن جوان با کشف جسدش

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ آبان ماه امسال خانمی با مراجعه به کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس به مأموران اعلام کرد که مدت چهار ماه است که از دخترش بنام مریم (۳۴ ساله) هیچ اطلاعی ندارد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع فقدان افراد و با توجه به ادعاهایی که شاکی درباره گمشدن دخترش مطرح می کرد به دستور شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. مادر مریم پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: دخترم مدت دو سال است که به عقد فردی بنام سجاد در آمده اما به علت پاره ای از مشکلات، به مدت ۴ ماه است که ازاو هیچگونه خبری ندارم و این در حالی است که دامادم ادعا می کند از مریم خبری ندارد و نمی داند که همسرش کجا رفته است .

کاراگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی در نخستین گام از تحقیقات خود به تحقیق از همسر فقدانی بنام سجاد متولد ۱۳۶۶ پرداختند .او در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: حدود دو سال پیش با مریم عقد کرده اما بعد از مدتی آنقدر با هم به مشکل برخورد کردیم که از ادامه زندگی مشترک منصرف شدیم . و سر انجام ۱۶ خرداد ماه ، به صورت توافقی، با مراجعه به دفترخانه ای در منطقه کیانشهر از یکدیگر متارکه کردیم و پس از آن هیچ اطلاعی از او ندارم و اصلا نمی دانستم که مریم موضوع طلاق توافقی مان را با خانواده اش در میان نگذاشته است و آنها خبری در این زمینه ندارند . برای همین وقتی مادر مریم با من تماس گرفت و ادعا کرد ۴ ماه است که از دخترش خبری ندارد و از من درباره دخترش پرس و جو کرد اعلام کرم که هیچ خبری از همسر سابقم ندارم .

کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که فقدانی به خاطر برخی مشکلات خانوادگی و پس از فوت پدر و ازدواج مجدد مادرش، از همان دوران تمایل داشته تا به تنهایی زندگی کند . دختر جوان که از مدت ها قبل به صورت مجردی زندگی می کرد به خانواده اش قول داده بود تا زودتر ازدواج کند . مادر مریم به کاراگاهان گفت اصلا باوم نمی شود که مریم از همسرش به صورت توافقی جدا شده باشد . او در این باره هیچ وقت با خانوده اش صحبتی نکرده بود . این اتفاق در حالی صورت گرفته بود که بواسطه عدم ارتباط فقدانی با خانواده اش، آنها نیز از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کردند .

در ادامه تحقیقات درباره اموال دختر گمشده یک دستگاه خودرو ۲۰۶ و یک ویلادر شهرستان فریدون کنار شناسایی و مشخص شد که خودرو ۲۰۶ در اختیار سجاد قرار داشته و خانه ویلایی نیز توسط همین شخص و با در اختیار داشتن وکالت تام الاختیار ازسوی مریم فروخته شده است . تحقیقات در خصوص تصرف اموال دختر گمشده از سجاد آغاز شد و او در اظهاراتش عنوان کرد: مریم مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان به من بدهکار بود و به همین دلیل، خودرو ۲۰۶ و ویلای فریدونکنار را خودشان به بنده تحویل دادند.

کارآگاهان برای بررسی صحت اظهارات سجاد در خصوص متارکه او از هسمرش، به دفترخانه اعلام شده از سوی وی مراجعه و مشخص می‌شود که اصولا چنین دفترخانه‌ای در منطقه کیانشهر وجود ندارد و سجاد نیز بر خلاف ادعای خود مبنی بر متارکه قادر به ارائه هیچگونه مدارک قانونی در خصوص طلاق نبود؛ ضمن آنکه دفترخانه ای در منطقه مشیریه شناسایی و در بررسی‌های بعمل آمده در این دفترخانه مشخص شد که هیچگونه طلاقی بنام مریم و همسرش در آنجا ثبت نشده است. با توجه به دلایل بدست آمده و مشخص شدن کذب بودن تمامی اظهارات همسر فقدانی و از سوی دیگر انتقال و فروش تمامی اموال فقدانی از سوی سجاد، برابر هماهنگی‌های بعمل آمده با مقام قضایی سجاد ۱۲ اسفند ماه در منطقه تهرانپارس – میدان پروین – خیابان ۱۹۶ شرقی دستگیر و برای تحقیقات به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

با توجه به دلایل و قرائن بدست آمده و احتمال وقوع جنایت در این پرونده، سجاد در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

هنوز چند ساعتی از انتقال سجاد به اداره یازدهم نگذشته بود که وی در اظهاراتی جدید به ماموران گفت : ۳ خردادماه از مغازه به خانه آمده و دیدم که مریم در خانه افتاده است؛ از وحشت، تا ساعت ۲۳ منتظر مانده و پس از آن جسد مریم را سوار ماشین و در روستایی در نزدیکی فیروزکوه خاک کردم.سجاد در پاسخ به این سؤال که چرا همسرتان را به بیمارستان نبردید؟ تنها یک کلمه گفت: ترسیدم.

با توجه به اظهارات جدید سجاد در خصوص انتقال جسد فقدانی به روستایی در شهرستان فیروزکوه، کارآگاهان اداره یازدهم به این روستا مراجعه و با راهنمایی سجاد ، موفق شدند بقایای یک جسد در عمق ۳ متری زمین کشف کنند.با کشف جسد و به دستور بازپرس کشیک قتل بقایای جسد کشف شده برای ، مشخص شدن هویت و دیگر اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد. سرهنگ کارآگاه آریا حاجی‌زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به کشف بقایای جسد و احتمال وقوع جنایت، حسب دستور مقام قضایی متهم با قرار بازداشت موقت در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.