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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۰

حدود ۱۰۰ نفر از زندان داعش گریختند

حدود ۱۰۰ نفر از زندان داعش گریختند

حدود ۱۰۰ نفر از جمله شبه نظامیان کرد که در نبرد با داعش به اسارت گرفته شده بودند، موفق به فرار از زندان تروریست ها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زندانیان داعش موفق شدند از یک زندان تروریست ها در شمال سوریه بگریزند. یک گروه حقوق بشری سوریه با اعلام این خبر اعلام کرد در بین این افراد ۳۰ نفر از شبه نظامیان کرد که در نبرد با تروریست ها به اسارت گرفته شده بودند، وجود دارند.

در این زندان که در منطقه باب توما واقع در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه واقع است، شماری از اعضای داعش نیز زندانی بوده اند. جرم این افراد خودداری از همکاری با تروریست های داعش و یا مخالفت با جنایات آنها بوده است.

این در حالی است که تروریست های داعش اهالی این منطقه را تهدید کرده اند که در دستگیری فراریان به آنها کمک کنند. هفته گذشته نیز در زندان دیگری در همین منطقه شماری از افراد تحت اسارت داعش موفق به فرار شده اند که در میانه راه توسط تروریست ها بازداشت شده و ۹ نفر از آنها نیز به قتل رسیده اند.

کد مطلب 2515784

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