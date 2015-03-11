رونمایی از صدرنشین لیگ در پایان سال ۹۳/ دوئل مدعیان نیمکت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر که آخرین هفته لیگ چهاردهم در سال ۹۳ است، روز پنجشنبه با برگزاری ۴ مسابقه آغاز می‌شود، جایی‌که هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس منتظر یک عیدی ۳ امتیازی از تیم‌های خود هستند. همچنین ۳ تیم مدعی نفت، تراکتورسازی و استقلال برای رسیدن به صدر و فولاد برای نزدیک شدن به رتبه نخست، به فکر پیروزی در بازی‌های این هفته خود هستند.

دیدارهای این هفته با رقابت نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس در شهر اولین‌های ایران آغاز می‌شود. البته پرسپولیسی‌ها خواستار تعویق این بازی بودند تا با استراحت و آمادگی بیشتر به مصاف النصر عربستان بروند اما نفتی‌ها با این موضوع مخالفت کردند تا این بازی بدون تاخیر برگزار شود.

در این بازی دو تیم با هدف دور شدن از جمع تیم‌های پائین جدول به میدان می‌آیند. نفتی‌ها که امروز در رده پانزدهم هستند، اگر در این بازی پیروز شده و رقیبان‌شان در پنج ضلعی پائین جدول در این هفته امتیاز از دست بدهند، سال ۹۳ را با خروج از مثلث فانوس بدستان به پایان می‌رسانند، نتیجه‌ای که روزهای تلخ‌تری را برای سخپوشان پایتخت رقم می‌زند.

در سوی دیگر میدان پرسپولیسی‌ها که در آسیا موفق بوده و در لیگ برتر روزهای پرنوسانی را تجربه می‌کنند، تنها با کسب پیروزی در این بازی و ناکامی صبا در زمین استقلال اهواز، سال ۹۳ را با رسیدن به نیمه بالای جدول و رده هشتم به پایان می‌رسانند.

حمید درخشان هم در این بازی یک هدف بزرگ دارد. او که پس از برکناری دایی، برای نخستین بار مقابل همین نفت مسجدسلیمان روی نیمکت پرسپولیس نشست و البته در تهران برابر این تیم به تساوی رضایت داد، به فکر جبران آن نتیجه است. ضمن اینکه پیروزی در این بازی، در کنار بهتر کردن شرایط سرخپوشان در لیگ، روحیه آنها را برای موفقیت در دیدار حساس با النصر عربستان بیشتر خواهد کرد.

در دومین بازی این هفته، گسترش فولاد در تبریز میزبان تیم فولاد خوزستان است. هر دو تیم در روزهای اخیر در لیگ ناکام بوده‌اند و پیروزی در این بازی برای‌شان بسیار مهم است. از یکسو گسترش می‌تواند با این پیروزی از بین تیم‌های فانوس بدست خارج شود و از سوی دیگر فولاد در صورت کسب ۳ امتیاز در تبریز، از بحران نتیجه‌گیری خارج شده و با شرایط بهتری در خانه از تیم قدرتمند الهلال پذیرایی خواهد کرد. همچنین برد در این بازی می‌تواند فولاد را از رده پنجم به رده دوم برساند.

در روز نخست از هفته بیست و سوم، دو بازی مهم هم در تهران برگزار می‌شود. در نخستین دیدار، راه‌آهن قعرنشین لیگ در خانه به میزبان تیم رده دومی تراکتورسازی است. پیروزی در این بازی یک اتفاق خوب برای راه‌آهن و فرهاد کاظمی است زیرا شانس آنها را برای خروج از مثلث قعرنشینان افزایش داده و این تیم برای بقا در لیگ امیدوارتر می‌شود. اما تراکتورسازی هم که این روزها با تونی نتایج خوبی کسب کرده، در روز نبرد نفت و استقلال در تهران، به فکر پیروزی در این بازی و صدرنشینی در پایان سال ۹۳ است.

بعد از این مسابقه و در ورزشگاه آزادی مهمترین بازی هفته بیست و سوم برگزار می‌شود، جایی‌که علیرضا منصوریان تیم صدرنشین خود را برابر تیم امیر قلعه‌نویی رده سومی به میدان می‌فرستد. دو پیشکسوت استقلال که هرکدام از آنها طرفداران خاص خودشان را دارند و البته مدعی نشستن روی نیمکت استقلال بوده و هستند.

با توجه به اینکه امیر قلعه‌نویی در بازی رفت مغلوب منصوریان شد، در این بازی به فکر پیروزی برابر نفت تهران در یکی از فینال‌های هفته‌های پایانی لیگ است، بردی که از یکسو استقلال اگر با ناکامی تراکتورسازی همراه شود، استقلال را در آخرین بازی سال ۹۳ به صدر می‌رساند و از سوی دیگر قلعه‌نویی بر یکی از مدعیان نیمکت آبی‌ها برای سال‌های بعدی غلبه می‌کند.

اما پیروزی نفت در این بازی یعنی ادامه صدرنشینی و دور کردن یکی از مدعیان از صدر. در این بازی که تساوی به ضرر هر دو تیم بوده و باعث سقوط‌شان می‌شود، باید دید علیرضا منصوریان می‌تواند بار دیگر استقلالی که هدایت آن برعهده امیر قلعه‌نویی است را شکست داده و یا در نبرد با استاد و مربی خود، مجبور به از دست دادن صدر می‌شود.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و سوم به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۳

* نفت مسجدسلیمان - پرسپولیس، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

* گسترش فولاد تبریز - فولاد خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* راه‌آهن تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا قدس شهر قدس

* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۲۲ اسفند ۹۳

* استقلال خوزستان - صبای قم، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز

دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳

* پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* سپاهان اصفهان - پدیده مشهد، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جمعه ۱۴ فروردین ۹۴

* سایپا البرز -ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷، ورزشگاه انقلاب کرج

جدول آقای گل لیگ:

۱۴ گل: لوسيانو ادينهو (تراکتورسازی)

۱۱ گل: سجاد شهباززاده (استقلال)

۸ گل: محمدرضا خلعتبری (سپاهان) و مسعود حسن‌زاده (ذوب‌آهن)

۷ گل: رضا عنايتی (پديده - استقلال)، اميد ابراهيمی (استقلال)، سروش رفيعی (فولاد) و مهدی شریفی (سپاهان)

۶ گل: محسن دلير و سامان نریمان جهان (تراکتورسازی)، محسن يوسفی (ملوان) و اميرارسلان مطهری (نفت تهران)

۵ گل: لئوناردو پادوانی و غلامرضا رضايی (نفت تهران)، مارکو اورليو آيوبل و ايوب کلانتری (صبای قم)، ميلاد ميداوودی و حامد شيری (سايپا)، محمد قاضی و آلويز نانگ (فولاد)، سیدمهدی سيدصالحی و ميثم مجيدی (استقلال خوزستان)، مرتضی تبریزی (ذوب‌آهن) و محمد عباس‌زاده (پرسپوليس)

جدول رده‌بندی لیگ برتر