چاه فاضلاب در مشهد یک پیرمرد ۶۰ ساله را بلعید

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند ۶۰ ساله مشهدی صبح امروز در حالیکه سعی داشت عرض خیابان بهمن واقع در جاده کلات را بپیماید به دلیل عدم توجه به حفاری کف خیابان و علایم هشدار دهنده کافی به داخل چاه فاضلاب سقوط کرد.

به گفته شاهدان عینی این چاه حفر شده که به منظور ایجاد سیستم فاضلاب در این منطقه حفاری شده بود با تعدادی الوار پوشانده شده بود و به دلیل پنهان ماندن تخته ها به دلیل بارش برف این پیرمرد ۶۰ ساله را به درون خود کشید.

سرپرست ایستگاه ۲۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در خصوص جزئیات این حادثه گفت: مقارن ساعت ۱۳.۳۰ دقیقه امروز این حادثه به مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی گزارش شد که ماموران ایستگاه های ۲۹ و ۸ و همچنین ۲ برای نجات جان این شهروند به محل مورد نظر اعزام شدند.

سراتش یار ایوب خجسته بیان کرد: این پیرمرد ۶۰ ساله به دلیل سقوط در این چاه با عمق ۱۵ متر متاسفانه از ناحیه پا دچار شکستگی شد و از ناحیه کمر دچار جراحت شد.

وی افزود: ماموران این سازمان موفق شدند در کمتر از نیم ساعت فرد مجروح را از چاه با رعایت نکات ایمنی خارج و به اورژانس تحویل دهند.