به گزارش خبرگزاری مهر، حسيني در یک نشست خبری با بيان اينكه ما در جامعه امروز با توجه به رشد تكنولوژي و ارتباطات با وقايع مختلفي روبرو هستيم گفت: ما هر روزه شاهد يک اتفاق جديد هستيم و خواه ناخواه با ابزار جديدي رو به رو هستيم و جامعه در مقابل تكنولوژي تا حدي مقاومت مي‌كند اما ابزارهاي ارتباطي وسايل مختلف زندگي امروزه بشر را دستخوش تغيير مي‌كند.

وي افزود: در بخش آهن يک سامانه خريد و فروش اينترنتي راه‌اندازي شده كه اين سامانه با توجه به ضرورتي كه در اين حوزه وجود داشت راه‌اندازي شد. حسيني اظهارداشت‌: در يک دهه اخير به شدت وجود اين سامانه در اين حوزه احساس مي‌شد و به دليل سرعت بالاي اطلاع‌ رساني در فروش آهن آلات اين سامانه سه سال گذشته به صورت آزمايشي راه‌اندازي شد و امسال به صورت رسمي افتتاح شد.

عضو هيات مديره سامانه آهن در ادامه توضيح داد: حساسيت هاي مالي كه در اين حوزه وجود دارد به گونه‌اي است كه چكي كه در اين حوزه به سختي خريد و فروش مي‌شود و راه‌اندازي اين سامانه دست واسطه‌گران و دلالان از اين حوزه كوتاه مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه فروش آهن در طول ۵۰ سال گذشته به صورت كاملا سنتي بوده است گفت: در يک دوره اين بخش با ورود تلفن دچار يک تغيير و تحول اساسي شد و ورود تلفن مانع فروش دستي گرديد كه همين موضوع باعث شد كه بسياري از فروشندگان و خريداران در اين حوزه دچار ضرر و زيان شوند و تبادلاتي كه كاملا سنتي بود و اعتمادي كه ميان افرادي وجود داشته رفته رفته دچار مشكل گرديد كه با ورود اين سامانه بسياري از اين مشكلات كاهش می یابد.

حسيني اظهارداشت: سامانه آهن متشكل فروشندگان بسيار قديمي حوزه آهن و يک سيستم تحصيل كرده است كه قصد دارند بازار آهن را تبديل به يک بازار الكترونيكي و اينترنتي كنند. وی توضيح داد: اين سامانه به دليل ساماندهي به بازار آهن داده است مورد استقبال دولت قرار گرفته و تحول نويني را در اين بخش ايجاد كرده است.

عضو هيات مديره سامانه آهن گفت: در حال حاضر اين سامانه با چند كارخانه معتبر دولتي قرارداد بسته و كالايي هنوز در خط توليد است و در انبار قراردارد را به فروش مي‌رساند. حسيني با اشاره به اينكه قيمت آهن ساعت ۱۱ و نيم تا ۱۲ بعدازظهر طبق قيمت هاي جهاني اعلام مي‌شود افزود: در گذشته از زمان اعلام قيمت آهن تا اعلام به خريداران ۳ الي ۴ ساعت طول مي‌كشيد در حالي كه با راه‌اندازي اين سامانه ظرف ۵ ثانيه خريدار از بالاترين نقطه‌ تا پايين‌ترين نقطه از ميزان قيمت آگاه مي‌شود.

وی بیان داشت: بازار فولاد با مشكلات بسيار جدي روبرو است و دولت نيز در اين زمينه كارهاي بسيار را انجام داده به طوري كه بسيار كارخانه‌ها با پايين‌ترين كيفيت كالاي خود را به فروش مي‌رساند اما كارخانه‌هاي معتبر و قديمي نتوانستند در حوزه فروش موفق شوند ما سعي كرده‌ايم كه با راه‌اندازي اين سامانه دست مافياي بازار آهن را كوتاه كنيم.

حسيني اظهارداشت: طي ۳ سال گذشته از اين بازار استقبال بسيار خوبي شده و خريد و فروش ما در اينترنت بر پايه وب و الكترونيكي است، در حالي كه بسياري از دارندگان سايت هاي مشابه خريد و فروششان به صورت وب نيست.

در ادامه وفايي مدير عامل سامانه آهن نیز با اشاره به اينكه يكي از وظايف سامانه اهن آن است كه دست دلالان اين حوزه را كوتاه كند گفت: قيمت آهن در اين سامانه بسيار ارزان‌تر از بازار است و قيمت ها زير قيمت اصلي است.

وي ياد‌آور شد: همين موضوع باعث جذب بسيار از مشتري ها شده و اين سامانه همانند بورس تهيه شده است. وفايي تصریح کرد: در حال حاضر الگوي خريد مردم تغيير كرده و بيش از ۵۰ درصد خريد مردم به صورت مجازي انجام مي‌شود.

وفايي تاکید كرد: تمامي خريد و فروش هاي آهن در اين سامانه از طريق يک بانک دولتي ضمانت مي‌شود و اين سامانه از طريق يک خريد امن انجام مي‌شود. عضو هيات مديره سامانه آهن در پايان خاطر نشان كرد: اين سامانه كالا و آهن‌الات وارداتي ندارد و تمامي بارهاي موجود در كارخانه‌ها از جمله ميلگرد و تيراهن و انواع ورق‌ آلات خريد و فروش مي‌كند و در كمتر از ۲۴ ساعت در تمامي اقصي نقاط كشور به مقصد مي‌رساند.