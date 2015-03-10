سال ۹۴ سال آشتی هنرمندان با صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا عصر س شنبه در شورای میراث فرنگی شهرستان بابلسر گفت:در بحث زیرساختهای گردشگری در شهرستان بابلسر خصوصاً در ساحل کارهای خوبی صورت گرفته است.



وی مشارکت مدیران دستگاههای اجرایی را در شهرستان بابلسر خوب ارزیابی کرد و افزود: شهرستان بابلسر شهری با سابقه دانشگاهی و بسیار مورد توجه در بحث گردشگری و رونق اقتصادی است.



وی گفت: سال۱۳۹۴سال گفتگوی و آشتی هنرمندان صنایع دستی و توجه این صنعت خواهد بود زیرا هنرمندان نقش بنیادین در جامعه دارند و امیدواریم در سال ۹۴ تحول خوبی را شاهد باشیم.

سید علی اسد سرپرست فرمانداری بابلسر نیز با بیان اینکه مدعی هستیم که شهرستان بابلسر در بحث گردشگری در کشور ویژه است اظهار کرد: آمادگی لازم را برای پذیرایی از گردشگران در طول سال داریم.



اسد خاطرنشان کرد: در کنار شرایط توریستی بودن بابلسر استعدادهای دیگری هم در بخشهای مختلف وجود دارد که می توان با بحث گردشگری پیوند زد.



اسد به سواحل بکر در منطقه می رود اشاره کرد و افزود: فضاهای بکر در شهرستان وجود دارد که برای مسایل بوم گردی استعداد خوبی را داراست.



وی عنوان کرد: مبل و نیشکر که در کشور مطرح است از جمله ظرفیت های خوب در حوزه صنعت است که می توان با ساماندهی مناسب آن را با گردشگری پیوند زد.

آمادگی راه اندازی باشگاههای سوارکاری را داریم



فرماندار بابلسر گفت: سفر نباید محدود به نورزو و تابستان شود بلکه شرایط را برای کلیه فصول باید آماده کرد تا گردشگری دائماً رونق داشته باشد.



این مسئول گفت:آمادگی راه اندازی باشگاههای سوارکاری در منطقه می رود و سایر ورزشهای ساحلی در سواحل بابلسر چه بصورت آماتوری و حرفه ای را داریم و با ظرفیتی که موجود است می توان آن را ارتقاء بخشید.



نماینده عالی دولت در شهرستان بابلسردر ادامه با ابراز تاسف از فراموش شدن بسیاری از کلمات و گویش قدیم مازندرانی، درباب توجه به فرهنگ و گویش مازندرانی گفت:در جاهایی که امکان آن باشد در جلسات از زبان مازندرانی استفاده خواهم کرد.