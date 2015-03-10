دغدغه مردم طرود مورد توجه قرار گیرد/ مناطق محروم را دریابیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در خلال دومین نشست ستاد توسعه دهستان طرود در محل فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود، با اشاره به مشکلات این بخش، اظهار داشت: مدیریت آب، امکانات ورزشی، کشاورزی، بیمه قالی بافی، گیرنده دیجیتال سیما و ... از جمله دغدغه های مردم این دهستان است.

وی افزود: مسئولان ما باید سعی کنند تا به حداقل صورت ماهیانه از دهستان طرود بازدید کنند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند.

انجام طرح عرضه اقلام اساسی و میوه شب عید در دهستان طرود

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود با بیان اینکه تا کنون اقدامات خوبی در این دهستان انجام پذیرفته است، تصریح کرد: استقرار پزشک، آب شرب، تلاش برای عمران و آبادانی، علامت گذاری ۷۰ کیلومتر از مسیر جاده مواصلاتی و ... از جمله اقدامات مثبت نهادهای دولتی و خدماتی در منطقه طرود است.

هاشمی با اشاره به اینکه با وجود اقدامات مثبت بازهم باید مردم طرود و مناطق محروم شهرستان را دریابیم، اظهار داشت: امسال برای نخستین بار طرح عرضه اقلام اساسی و میوه شب عید در دهستان طرود انجام می پذیرد.

وی افزود: تا سال های پیش طرح میوه با نرخ دولتی تنها مختص به مرکز شهرستان بود اما در سال جاری غرفه هایی برای تخصیص میوه شب عید با نرخ دولتی در دهستان طرود پیش بینی شده است لیکن امیدواریم این اقدامات به نحو شایسته ای اقلام مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهد.

معاون استاندار سمنان همچنین با تاکید بر فرارسیدن سال نو خورشیدی، اظهار داشت: در روزهای آغازین سال نو عمدتا تردد و همچنین جمعیت ساکن روستاها افزایش می یابد لیکن باید به گونه ای تدبیر اندیشی کرد که اقلام ضروری و ارائه خدمات برای مدم با مشکل مواجه نشود برای مثال تهیه نان در روزهای نخست سال در مناطق محروم نباید با وقفه مواجه شود.

۳۵ مصوبه دهگردی در طرود

بخشدار مرکزی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با اشاره به ۳۵ مصوبه مختص دهستان طرود، گفت: در جلسه نخست ستاد توسعه دهستان و همچنین نخستین دهگردی فرماندار ویژه شهرستان شاهرود ۲۵ مصوبه و در سفر استاندار سمنان به این منطقه نیز ۱۵ مصوبه برای طرود در نظر گرفته شده که این مهم در بین مردم نیز از بازخورد و رضایتمندی خوبی برخوردار بوده است.

احمد رضوانی همچنین با اشاره به مشکلات این دهستان، تصریح کرد: آب شرب و کشاورزی، تعمیر و بهسازی جاده دسترسی، گسترش خدمات درمانی، پزشک، پرستار، افت ولتاژ برق، بیمه قالی بافان و خشکسالی از جمله مشکلات مردم طرود بود که خوشبختانه جمع کثیری از این نیازها امروز برطرف شده اند.

وی با اذعان بر اینکه استقرار پزشک در دهستان طرود امری بسیار پسندیده است افزود: لیکن داروخانه این مرکز بهداشتی برای تکمیل اقلام بیست و یه گانه خود با مشکل روبرو است.

این مقام مسئول همچنین در توضیح اعتبارات سالجاری دهستان طرود نیز اعلام کرد: تا کنون ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به این دهستان تخصیص یافته است.

رضوانی تاکید کرد: یکی دیگر از خواسته های مردم طرود زیرساخت برق برای امامزاده بیدستان است که متاسفانه با نامه نگاری به استانداری محقق نشد لیکن در نهایت اداره برق شهرستان شاهرود این مهم را در ردیف اعتبارات سال آینده خود قرار داده است.

الگوی کشت در طرود باید تغییر کند

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه قنوات اصلی ترین منابع آبی طرود هستند، گفت: همه ساله جهادکشاورزی متناسب با تخصیص اعتبارات، نسبت به تجهیز و لایروبی قنوات روستاها اقدام می کند که در سالجاری نیز این اقدام در طرود صورت پذیرفته است.

محمد رضا قاسمی با اشاره به قنات بیدستان، اظهار داشت: این قنات متاسفانه خشک شده است اما با حفر چاه می توان تا حدی مشکلات را برطرف کرد.

وی افزود: در دهستان طرود باید به سوی تغییر الگوی کشت کشاورزی پیش برویم چراکه این روستاها از پتانسیل خوبی برای کشت گیاهان دارویی و زعفران برخوردار هستند.

استقرار یک کارشناس ارشد کشاورزی در دهستان طرود

این مقام مسئول با بیان اینکه یک کارشناس ارشد کشاورزی در دهستان طرود مستقر شده است، گفت: این فرد با وجود دانشجو بودن در مقطه دکترا در دهستان طرود مستقر است و مردم این بخش می توانند برای مشاوره های کشاورزی در زمینه تغییر الگوی کشت به این کارشناس مراجعه کنند.

قاسمی تصریح کرد: امروز برای منطقه طرود کشت جایگزین مانند گیاهان دارویی و مخصوصا زعفران اولویت دارد چرا که شرایط اقلیمی منطقه و فقدان آب کشاورزی موجب شده است تا تغییر الگوی کشت امری اجتناب ناپذیر باشد.

وی افزود: همچنین ایستگاه اصلاح نژاد شتر واقع در طرود امروزه آمادگی تلقیح مصنوعی را برای همه گله های مستقر در منطقه را دارد و مردم نیز باید تشویق شوند تا از این روش برای ازدیاد گله های خود استفاده کنند.

دبیرستان ستوه قادر به پرداخت سهم خود در طرح آبیاری تحت فشار نیست

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود همچنین در توضیح نحوه توزیع میوه شب عید در طرود، ابراز داشت: اگر شرکت تعاونی مصرف مستقر در منطقه طرود آمادگی عرضه میوه های شب عید به صورت دولتی را داشته باشد ما اعلام آمادگی خود را برای عرضه میوه شب عید به نرخ دولتی اعلام می کنیم.

قاسمی همچنین با اشاره به مرمت و بهسازی جوی های آب بین مزارع، گفت: بیشتر جوی های مسیر آب در دهستان طرود سیمانی شده اند اما ما بقی به واسطه عدم تخصیص اعتبار باقی مانده است که باید به نحوی منابع مالی آن تامین شود تا بتوانیم مابقی جوی های آب را نیز بهسازی کنیم.

وی افزود: همچنین درباه آبیاری تحت فشار طرح دبیرستان ستوه باید گفت این مدرسه با مشکلات مالی روبرو و قادر به پرداخت سهم خود در این مشارکت نیست.

بند خاکی لادن به مرحله آبگیری رسیده است

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود با بیان اینکه یک بدخاکی مناسب در ستوه وجود دارد، گفت: بند خاکی لادن حتی به مرحله آبگیری نیز رسیده است و مشکل خاصی ندارد اما اعتقاد داریم بازهم باید برای مردم کار کرد

حسین شوکتی نیا همچنین با اشاره به طرح آبخیزداری واقع در پیرمردان نیز توضیح داد: این طرح به همراه اعتبارات تصویب شده است و تنها اقدام برای تامین قرار داد و پیمانکار باقی مانده است لیکن در اینباره نیز سعی می کنیم از پیمانکار بومی متخصص استفاده کنیم.

وی افزود: در سالجاری، بیش از ۱۳۶میلیون تومان اعتبار آبخیزداری که قریب به اتفاق آن نیز دیون بوده است به منابع طبیعی تخصیص یافته است اما با این حال سعی می شود تا در بودجه و اعتبارات سال آینده قطعا نگاه ویژه ای به دهستان طرود و مناطق محروم داشته باشیم.

عده ای اراضی ملی طرود را تصاحب و به فروش رسانده اند

این مقام مسئول همچنین درباره برخورد با زمین خواران منطقه طرود نیز اعلام داشت: متاسفانه عده ای زمین های منابع طبیعی را تصاحب و نسبت به فروش آن اقدام کرده اند لیکن با وجود اخطارهای سازمان منابع طبیعی، سیاست فعلی مدارا و تعامل با مردم است

شوکتی نیا اظهار داشت: البته در مراحل بعد برخورد با متخلفان و زمین خواران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: عرصه وسیعی از اراضی تملیک نشده متاسفانه در طرود دست به دست می شود و با مساعدت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تامین نیاز زمین مسکونی مردم در طرود مشکلی نخواهیم داشت.

نبود آب برای کشاورزی و دامداری مشکل طرود است

رئیس شورای اسلامی طرود نیز در ادامه این نشست، با اشاره به تشکیل ستاد توسعه دهستان گفت: از زمانی که این ستاد شروع بکار کرده است اقدامات بسیار خوبی در منطقه به اجرا درآمده که این مهم نشان دهنده تلاش مسئولان در حوزه شهرستان و استان است.

هوشنگ عامری با اشاره به برخی مشکلات دهستان طرود، اظهار داشت: خوشبختانه با نگاه ویژه مسئولان شهرستان، مشکل پزشک درمانگاه رفع شده و معضل آب شرب منطقه نیز در حال برطرف شدن است

وی افزود: همچنین بحث کیفیت و حتی کمیت نان تولیدی در دهستان طرود و فقدان روحانی مستقر در این دهستان تا حد زیادی رفع شده است اما در این دهستان آنقدر مشکلات وجود دارد که هرگاه کار خوبی انجام می شود در کنارش مشکلی دیگر وجود دارد.

فقدان زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری مناسب در طرود

رئیس شورای اسلامی طرود در تشریح مشکلات این منطقه، اعلام کرد: با وجود بارندگی های خوب روزهای اخیر به دلیل فقدان زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری مناسب در دهستان کلیه نزولات آسمانی به نوعی هدر رفته است.

عامری تاکید کرد: امروز اگر می خواهیم توسعه یابیم باید کشاورزی و دامداری را جدی بگیریم و نبود طرح های آبخیزداری می تواند به این مشکل دامن بزند چراکه روستای بدون دامداری و کشاورزی دیگر روستا نیست.

وی در خاتمه افزود: باید نگاه ویژه ای از سوی مسئولان به خشکسالی، دامداری و کشاورزی وجود داشته باشد اما متاسفانه در بحث آب و کشاورزی دهستان طرود، از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اقدامی صورت نگرفته است.