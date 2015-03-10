به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمد پورزرندی امروز در یک نشست خبری از افزایش تعداد پیشخوانهای شهر نت در سراسر کشور از سال آینده خبر داد و گفت: در سال آتی تعداد پیشخوانهای شهرنت در سراسر کشور به ۳۰۰ پیشخوان افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه در سال جاری اقدامات مختلفی در راستای تحقق شعار نوآوری در خدمت انجام شده است اظهارداشت: ماموریت بانک شهر ایجاد شهری هوشمند، امن و با نشاط است و با تلاشهای انجام شده سعی دارد تا در میان بانکهای برتر قرار گیرد.
پورزندی افزود : آنچه که برای ما حائز اهمیت است آن است که شرکت های وابسته به بانک شهر بنگاه داری نمیکنند و این در حالی است که تا قبل از راه اندازی بانک شهر، فقط کمتر از یک درصد منابع بانک ها به پروژه های شهری اختصاص مییافت، در حالی که بخش زیادی از جمعیت در شهرها زندگی میکنند.
وی خاطر نشان کرد: این بانک یک بانک تخصصی حوزه شهری است که برای کمک به توسعه شهرها تلاش میکند و ارتقای زندگی شهروندان از مهمترین اهداف آن است. مدیرعامل بانک شهر با اشاره به استراتژیهای مهم این بانک افزود: توسعه منابع انسانی، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، توسعه بانکداری الکترونیک و ارتقای شاخص های مالی بانک، از استراتژیهای مهم بانک است که در راستای این اهداف، گامهای زیادی برداشته شده است.
پورزندی با اشاره به تشکیل سامانه ۸۶۵۵ افزود: این سامانه در جهت رسیدگی به شکایات شهروندان راه اندازی شده و از زمان راه اندازی آن شاهد رشد تماسها با این سامانه بوده ایم که نشان دهنده کسب رضایت و اعتماد مشتریان بانک بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک گفت: تاکنون ۵۰ پیشخوان شهر نت در تهران و سایر شهرها راه اندازی شده که سعی داریم تا تعداد آن در سال آینده به ۳۰۰ پیشخوان افزایش یابد تا امکان ارائه همه خدمات بانکی در این پیشخوانها برای همه شهروندان فراهم باشد.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: از ۲۰ اسفندماه امکان ارتباط چهره به چهره با روسای شعب مجازی از طریق دستگاههای VTM فراهم میشود و همچنین با راه اندازی اتوبانک ها، شهروندان می توانند به شکل راحت تری از خدمات بانک شهر بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: در راستای توسعه بانکداری الکترونیک، کارتهای city pay راه اندازی شده تا شهروندان بتوانند با یک کارت از همه خدمات شهری مانند خدمات حمل و نقل شهری بهره مند شوند و در صورت موافقت بانک مرکزی، این کارت ها به "ایران پی" تبدیل خواهد شد.
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