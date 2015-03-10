بیش از ۲۰ نظامی سابق ارتش آلمان در جمع تروریست های داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس اطلاعات ارتش آلمان (MAD) از حضور بیش از ۲۰ نظامی سابق این کشور در جمع تروریست های داعش خبر داد. «کریستوف گرام» رئیس MAD با اعلام این مطلب گفت این افراد پس از خدمت نظام با عزیمت به سوریه و عراق به تروریست ها پیوسته اند.

وی در گفتگو با روزنامه دی ولت گفت سازمان تحت امر وی هر سال حدود ۴۰۰ نظامی آلمانی را از نظر رویکردهای افراطی مورد مطالعه قرار می دهد که در بیشتر موارد پاسخ این تحقیقات منفی است. بر این اساس در بین تقریبا ۶۰۰ آلمانی که به تروریست ها پیوسته اند حدود ۲۰ نفر، پیشتر در ارتش خدمت کرده اند.

در همین حال سخنگوی وزارت دفاع آلمان طی کنفرانسی مطبوعاتی در پاسخ به این اظهارات گفت هر سال ۲۵ الی ۳۰ هزار نفر در ارتش این کشور خدمت می کنند و نباید با ارائه چنین آماری، مسئله را بزرگنمایی کرد. همچنین «راینز آرنولد» سخنگوی کمیته دفاعی حزب سوسیال دمکرات آلمان ضمن انتقاد از اقدام سرویس اطلاعات ارتش، کنترل چنین مسائلی را از جمله وظایف نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان به عنوان سرویس اطلاعات داخلی این کشور دانست.