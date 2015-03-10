بازدید علی اکبر ولایتی از نیروگاه شهید منتظری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی پیش از ظهر امروز به همراه معاون اجرایی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از این نیروگاه های و بخش های مختلف فنی آن بازدید به عمل آورد.

با توجه به اینکه حدود یک سال است مازوت از چرخه سوختی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان خارج شده است کارشناسان این نیروگاه ولایتی را در جریان آخرین اقدامات این واحد نیروگاهی در راستای حفظ محیط زیست قرار دادند.

همچنین مشاور عالی شرکت پرشین فولاد توضیحاتی را در مورد طرح بهینه سازی به منظور افزایش بهره وری و تولید در این نیروگاه به ولایتی ارائه داد.

تولید پاک و افزایش تولید از اهداف این واحد نیروگاهی در استان اصفهان است که جزئیات این اقدامات در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش مهر، علی اکبر ولایتی برای شرکت در نخستین کنگره آسیائی آفریقایی مایکوباکتریولوژی (میکروب اصلی سل) با حمایت شرکت پرشین فلز، به اصفهان سفر کرده است.

نیروگاه منتظری و همچنین مدیریت تولید برق این نیروگاه در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به این شرکت واگذار شد.