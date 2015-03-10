به گزارش خبرنگار مهر، نشست علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ و کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز سه شنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد تا در مورد اردوهای آینده تیم ملی و در اختیار قراردادن دو بازیکن تیم بزرگسالان برای تیم امید تصمیم گیری شود.

کی روش که قبل از این نیز اعلام کرده بود سردار آزمون و علیرضا جهانبخش را به تیم امید نخواهد داد قبل از ورود به این نشست در مورد این موضوع گفت: من قبلا نظرم را در این مورد گفته ام و فدراسیون فوتبال نمی تواند مرا متقاعد کند که آزمون و جهانبخش را به تیم امید بدهم.

کی روش همچنین تاکید کرد اردوی تیم ملی در اتریش و برگزاری دیدار با شیلی جزو برنامه های تیم ملی است و باید فدراسیون فوتبال قول بدهد که این اتفاق رخ خواهد داد و اردو برگزار خواهد شد.