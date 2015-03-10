دفاتر مهندسی خرم آباد ساماندهی می شوند/ اجرای طرح «مجریان ذیصلاح»

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی ظهر سه شنبه در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گزارشی از عملکرد هئیت مدیره این سازمان ارائه داد و اظهار داشت: یکی از دغدغه های هیئت مدیره از بدو شروع دوره ششم تغییر تعرفه خدمات مهندسی بود که در دستور کار جلسات قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تعرفه خدمات مهندسی سالها تغییر نکرده و بسیار پایین بود افزود: اعضای هیئت مدیره ابتدا درصد چهار رشته اصلی را از کل تعرفه تعیین کرد و تعرفه به هیئت چهار نفره ارجاع داده شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش تعرفه خدمات مهندسی بیش از انتظاری بود که هیئت چهار نفره تصور می کرد لذا با مخالفت های زیادی مواجه شد ولی در نهایت با موافقت هیئت چهارنفره تعرفه افزایش چشمگیر و بی سابقه ای داشته است.

ارائه خدمات نظام مهندسی در ۱۶ شهر لرستان

رضایی عنوان کرد: با توجه به تعداد زیاد اعضای پروانه دار سازمان ایجاد ظرفیت اشتغال برای آنها در دستورکار هیئت مدیره قرا گرفت و پیشنهاد داده شده که ۱۶ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان تحت خدمات فنی سازمان نظام مهندسی قرار گیرند.

وی افزود: با موافقیت هیئت چهار نفره اعضای پروانه دار به این ۱۶ شهر معرفی شده و زمینه اشتغال تعدادی از اعضای پروانه دار فراهم شد.

لزوم صدور شناسنامه فنی ملکی برای تمامی ساختمان ها در لرستان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان بحث صدور شناسنامه فنی ملکی برای تمامی ساختمان ها را الزامی دانست و بیان داشت: در این رابطه با تمامی شهرداری ها مکاتبه شد که این قانون در بعضی از شهرها اجرایی شد ولی متاسفانه این امر در مرکز استان اجرایی نشده است که امیدواریم سال آینده اجرایی شود.

رضایی به بحث استفاده از مجریان ذی صلاح اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور افزایش بهبود کیفیت ساخت و ساز و اشتغال مهندسین این موضوع در دستور کار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان قرار گرفت که بعد از تصویب این قانون به هیئت چهار نفره ارجاع داده شد که با موافقت مواجه شد.

وی ادامه داد: اجرای طرح مجریان ذی صلاح به علت عدم ثبات مدیریت در شهرداری خرم آباد عملی نشد چرا که در طول ۱۵ ماه گذشته مدیریت شهری پنج مرتبه تغییر کرد.

اجرای طرح مجریان ذی صلاح از ابتدای سال ۹۴

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان یادآور شد: هفته جاری در همایش شهرداران معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر اجرای طرح مجریان ذی صلاح از ابتدای سال ۹۴ تاکید کرد و بنا شد برای ساختمان های بالای ۷۰۰ متر مربع از ظرفیت مجری صلاح استفاده شود.

رضایی به تشکیل کمیته کنترل مضاعف به منظور شناسایی ساخت و سازهای بدون مجوز در سطح شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: به موجب این کمیته تعداد زیادی از ساختمان های بدون پروانه شهر شناسایی شد و مالکین آن ها به شهرداری معرفی شدند ولی متاسفانه شهرداری از ادامه کار آنها ممانعت نکرد.

وی ساماندهی صدور گواهی استحکام برای ساختمان های بدون مجوز ساخت از دیگر اقدامات سازمان نظام مهندسی لرستان دانست و گفت: مطابق توافق صورت گرفته با شهرداری تمامی مالکینی که بدون پروانه نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده اند و نیاز به پایان کار دارند بایستی به سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شوند.

ساماندهی دفاتر طراحی سطح شهر خرم آباد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تصریح کرد: ساماندهی دفاتر طراحی سطح شهر خرم آباد در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته و کمیته ای در این خصوص تشکیل شده است که از ابتدای سال ۹۴ دفاتر طراحی ساماندهی خواهند شد.

رضایی به فعالیت کمیته کنترل سازه نقشه های ساختمانی در سطح تمامی شهرستان های استان اشاره کرد و بیان داشت: طبق مصوبه هیئت مدیره از ابتدای سال آینده کنترل معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی نیز در سطح شهر خرم آباد انجام خواهد شد.

وی تشکیل منظم دوره های ارتقای پایه برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی لرستان را از اقدامات این سازمان برشمرد و اظهار داشت: پرداخت وام به اعضای سازمان و انعقاد قرارداد با مجتمع های رفاهی و تفریحی در شهرهای نوشهر و عباس آباد از دیگر اقدامات این سازمان بود است.

تامین زمین برای احداث مجتمع های مسکونی مهندسان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان افزود: این سازمان برای احداث مجتمع مسکونی اعضای سازمان نظام مهندسی در شهرهای خرم آباد، دورود و بروجرد با وزیر راه و شهرسازی مکاتباتی انجام داده که با تهیه زمین در این خصوص موافقت شد.

رضایی با تقدیر از همکاری و حمایت های استاندار لرستان، معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در این زمینه اضافه کرد: در شهر خرم آباد قطعه زمینی ۱۵ هکتاری برای احداث کوی سازمان نظام مهندسی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم وجود معارض و با تشکیل تعاونی مسکن بین اعضاء سازمان توزیع خواهد شد.

وی به خرید قطعه زمینی با مساحت دو هزار و ۶۰۰ متر مربع برای احداث ساختمان سازمان نظام مهندسی استان اشاره کرد و افزود: این قطعه زمین در جنب اداره برق شهرستان خرم آباد واقع شده که برای خرید آن حدود یک میلیارد تومان بایستی پرداخت شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تعداد مهندسین طراح دفاتر مهندسی خرم آباد را ۳۰۰ نفر برشمرد و اظهار داشت: ظرفیت مهندسین طراح ما سه میلیون متر مربع است ولی چیزی که در شهر خرم آباد اتفاق می افتد تا کنون ۲۶۷ هزار متر مربع بوده که این نشان می دهد یک دهم ظرفیت کار برای طراحان وجود دارد.