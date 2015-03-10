به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه کتاب با موضوع «سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی» عصر امروز با حضور سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل لاله تهران آغاز به کار کرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه تنها مسئولان برگزاری نمایشگاه حضور داشتند و نشانی از تبلیغات محیطی و پیرامونی برای جذب مخاطب به نمایشگاه دیده نمیشد.
سید عباس صالحی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در سخنانی با اشاره به اینکه بحث سبک زندگی در چند سال اخیر از مهمترین موضوعاتی بوده است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته، اظهار داشت: سبک زندگی جدای از آنچه که در کشور ما درباره آن صحبت میشود، بحثی جدی و جهانی است. امروز دغدغه هویت، بسیاری از فرهنگاندیشان جهان را به خود متوجه کرده است و ما نباید آن را تنها به یک دغدغه محدود به خودمان متمرکز کنیم.
وی ادامه داد: اگر فرهنگ را مقولهای چند لایه در نظر بگیریم، سبک زندگی مسالهای معطوف به لایهها و حوزههای مختلف است؛ به عبارت دیگر از سویی دو لایه رویی از حوزه رفتارها و نمادها و از طرف دیگر یک لایه محتوایی در این مقوله، مثلثی را میسازد که در مجموع ميتواند مساله سبک زندگی تفسیر کند.
صالحی افزود: ما در فضایی زندگی میکنیم که امروزه در آن سه دغدغه هویتاندیشان را مورد سئوال قرار میدهد؛ نخست مساله جهانی شدن که هم فرصتساز است و هم با نوعی از غربی شدن همراه است. البته این مسالهای نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد. با این حال باید دقت کرد تعلقات ما باید هویت ویژه خودمان را بگیرد. مساله اصلی این است که امروزه بسیاری از هویتهای منطقهای گرفتار نوعی سریدوزی جهانی شده است که باید با حساسیت با آن برخورد کرد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه دوم در این راه را مساله شهری شدن نامید و گفت: در ایران ما، جامعه روستایی از نظر فرهنگ و هویت دچار تهدید شهری شدن هستند. همه ایران در حوزه فرهنگ در حال تبدیل شدن به نوعی «تهران» است. در اینجا سئوالی که پدید میآید این است که چطور باید از سبک زندگی طوری صحبت کنیم که با هویت بومیمان بخواند.
وی در ادامه با اشاره به این نمایشگاه کتاب، گفت: هیچ چیز مانند کتاب رسانه مانای فرهنگ ما باشد. اما معتقدم چنین نمایشگاهی که موضوع آن «کتاب» و محتوایش »سبک زندگی» است، نیاز به حرکتهای تکاملی دارد. با این حال فکر میکنم که چنین نمایشگاهی میتواند یک فرصت را فراهم کند تا دغدغهمندان در این حوزه بتوانند پیگیر تولیداتشان در این زمینه شوند.
عباسی افزود: نمایشگاههای تخصصی کتاب به صورت عام برای چند مساله فرصت فراهم میکنند؛ نخست اینکه دغدغهمندان در این عرصه فکر میکنند به صورت تجمیعی به رصد اتفاقات و موضوعات خاص تولید شده در حوزه کاری خود بپردازند. نکته دوم فرصتسازی این نمایشگاهها برای ایجاد امکان رصد محصولات تولید شده در حوزه خاص است و نکته سوم از کارکردهای این نمایشگاه، ایجاد یک جریان نقد و بررسی جدی نسبت به تولیدات این عرصه و داوری آنها برای حرکت به سمت مطلوب در آینده است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: فضای این نمایشگاهها نباید به شکلی باشد که وقتی به آن وارد میشویم، حس کنیم که با یک کشکول و یا نمایشگاه متفرقه روبرو هستیم. این نمایشگاهها باید به شکلی باشد که مخاطب احساس کند اکثریت تولیدات در این حوزه، در آن گردآوری شده است. من امیدوارم با تاکیدی که رهبر انقلاب در مساله سبک زندگی داشتهاند، چنین نمایشگاه کتابی بتواند تبدیل به یک فرصتی شود که زمینه ایجاد یک گفتمان ویژه حول و حوش موضوع سبک زندگی را به شکلهای مختلف فراهم میسازد.
صالحی در پایان گفت: این نمایشگاههای تخصصی فرصتی را فراهم میکنند تا دغدغهمندان حس کنند کتابهای تولید شده در موضوعات خاص متعلق به زندگی آنها است و آسانتر به آن دسترسی پیدا کنند.
نظر شما