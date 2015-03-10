جان مایه انقلاب اسلامی فرهنگی است/ تشکیل ۱۰ کانون در مصلی ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر سه شنبه در دومين جلسه هيئت نظارت بر كانون های فرهنگی و هنری مساجد استان كه در محل استانداري همزمان با بيست و دومين سالروز تاسيس كانون های فرهنگی و هنری مساجد برگزار شد، اظهار داشت: يكي از اساسی ترين مباحث در حوزه دين كه مي توان از آنجا براي كسب معرفت بهره برد، مساجد هستند.

وي با بيان اينكه هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد شهری و روستايی و ۶كانون در دانشگاه ها و ۱۰كانون در مصلی های نمازجمعه اين استان فعاليت می كنند، گفت: حقيقت اين است كه بايد براي گسترش فضيلت، پاكی و دميدن روح خداپرستی در جامعه، يك برنامه منظمی داشته باشيم.

يونسی با اشاره به اينكه بيشترين مراجعه به مساجد يك طيف سنتی هستند بجز در مواردی خاص كه برنامه مناسبتی برگزار شود جوانان حضور پررنگ تري دارند، اظهار داشت: بايد شيوه عمل و نحوه برنامه ريزی براي اجراي فعاليت های فرهنگی اصلاح شود؛ گرچه كارهاي ارزشمندی انجام شده و می شود اما با توجه به اينكه انسان كمال طلب است بايد بيش از پيش تلاش شود.

وی با اشاره به اهميت برخورداری مسلمانان از نعمت عظيم مساجد به عنوان پايگاه دينی كه كاركردهای متفاوت دارد، بيان داشت: بايد براي مساجد، تكايا، زينبيه، مهديه و حسينيه های اين استان برنامه ريزی شود تا نسل جوان بيشتري جذب اين پايگاه های ديني شود.

يونسی با بيان اينكه هرچه يك جامعه خدايی و مومن تر شود، گناه در آن بشدت كاهش می يابد، افزود: جامعه ای كه به فعاليت های مسجدی اهميت می دهد عطر پاكی در دل و جان آن جامعه پراكنده می شود.

وي با اشاره به اينكه از خصلت های انسان های عاليه اين است كه ضعف ها را قبول كنند و درصدد رفع كاستی ها باشند، گفت: در برنامه های مسجدی مردم بايد صاحب كار باشند اما در كنار فعاليت های مردمیي و خودجوش، چتر حمايتی دولت براي كارهای فرهنگی و اجتماعی در مساجد مهيا باشد.

کمبود روحانی در مساد رفع شود

يونسي با اشاره به اينكه كمبود روحانی در مساجد اين استان بايد به همت اوقاف و امورخيريه، تبليغات اسلامی، كانون های فرهنگی و هنری و حوزه های علميه مرتفع شود، اظهار داشت: بسياری از خيرين در امر مسجد سازی فعاليت می كنند و اگر روحانی در مساجد به تبليغ دين نپردازد انگيزه از خير مسجد ساز جهت ايجاد مسجد های ديگر سلب مي شود.

وي با اشاره به امكانات متعدد دولت در سراسر استان، گفت: براي اعزام روحانی به مساجد سراسر مازندران ضمن هماهنگی های لازم با دستگاه هاي مربوطه مي توان از ظرفيت امكانات دولتی بهره گرفت تا به موقع روحانيون براي اقامه نماز و انجام فعاليت های فرهنگی در مساجد حاضر شوند.

يونسی با بيان اينكه امكانات بسيج و كانون های فرهنگی و هنری بايد با تعامل و همكاری يكديگر در مساجد با محوريت امام جماعت مسجد در خدمت افزايش فرهنگ جامعه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: براي رفع مشكل كمبود روحایي در مساجد استان می توان با هماهنگی حوزه های علميه از طلبه های جوان كه هنوز درس آنها تمام نشده براي اقامه نماز، بيان احكام و احاديث و روايات جهت پويايی مساجد بهره گرفت.

وي با بيان اينكه امروز درد بزرگ جامعه غرب بي خدايی است، گفت: غرب بعد از گذشت سی و شش سال از انقلاب اسلامی با همه توان و بهره گيری از ابزارهای نوين و تكنولوژی روز و رصدهای كمی و كيفی فعاليت های ايران اسلامي در داخل و خارج درصدد براندازی اين انقلاب است كه بايد با بهره گيری از توان فعالان مسجدی با توطئه های دشمنان اسلام مقابله كنيم.

يونسی با اشاره به اينكه امروز مرزهای فيزيكی فرهنگی با گسترش تكنولوژی روز درنورديده شده است، اظهار داشت: نظام سلطه تلاش دارد فرهنگ، آداب و معرفت جهان را به سمت اخلاق غربی سوق دهد.

وي با بيان اينكه ۱۴۰۰سال پيش رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند دين اسلام براي همه انديشه ها، عصرها، نسل ها و سطوح فكری و معرفتی پاسخ دارد، افزود:محور تمامي فعاليت هاي دين اسلام، اخلاق است.

يونسي با اشاره به اينكه جان مايه حركت انقلاب اسلامی در ايران فرهنگی بوده، افزود: ۶۰درصد شعارهای مردم در دوران انقلاب فرهنگی بود.

وي خواستار تشكيل جلسه ای با عضويت تبليغات اسلامی، اوقاف و امورخيريه، بسيج، دانشگاه و آموزش و پرورش با دبيری كانون های فرهنگی و هنری مساجد جهت پركردن خلاء های فعاليت های فرهنگی براي جذب حداكثري نسل جوان به مساجد شد.

فرهنگ کتابخوانی در مساجد ترویج شود

يونسی خواستار توجه نهاد كتابخانه های عمومی استان جهت توجه به كتابخانه های مساجد شد و گفت: با همكاری تبليغات اسلامی، اوقاف و امورخيريه، دانشگاه، آموزش و پرورش و كانون های فرهنگی و هنری مساجد نيازسنجی و مخاطب شناسی جهت تهيه كتاب های كتابخانه های مساجد صورت گيرد.

وی با بيان اينكه نوجوانان و جوانان باتكنولوژی روز مانوس هستند، اظهار داشت: بهره گيری بيش از پيش از فضای مجازی در دستور كار كانون های فرهنگی و هنري مساجد لحاظ شود.

يونسي خواستار عضويت مديران مدارس همجوار با مساجد اين استان در مراحل تشكيل كانون در مساجد شد و افزود: از مديران مدارس همجوار مساجد به عنوان مشاور براي جذب نسل جوان به مساجد استفاده شود.

وی بيان داشت: هرشبي يك مسجد انتخاب شود تا متولي، هيئت امنا، امام جماعت و فعال فرهنگي مسجد خاطرات و دستاوردهاي مسجد را در بين دو نماز بيان كند.

يونسی خاطرنشان كرد: همچنين هر هفته يك مسجد در قبل از خطبه های نماز جمعه، دستاوردهای مسجدي را براي افكار عمومی مطرح كند.