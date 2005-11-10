به گزارش خبرنگار مهر در قم، به گفته محمد حجارزاده، با همكاري سازمان حمل و نقل و پايانهها، پليس راه و انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل مسافر به اتوبوسهاي محوري برون شهري قم كه فاقد دستگاه GPS باشند خدمات مسافري ارائه نميگردد.
وي از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاي گسترش استفاده از دستگاه GPS را اطلاع رساني و تبليغات مناسب توسط سازمان حمل و نقل و شركتهاي مسافربري، برگزاري جلسه توجيهي براي رؤساي مؤسسات و شركت هاي مسافربري جهت اجراي دستورالعمل و نحوه استفاده از اين دستگاه، شناسايي و دستهبندي اتوبوسهاي فاقد دستگاه تافوگراف ماهوارهاي توسط شركتهاي مسافربري، معرفي مالكان خودرو جهت اخذ وام براي نصب دستگاه GPS و … ذكر كرد.
وي ضمن اشاره به مزاياي نصب اين دستگاه، كنترل وقت زمان حركت، مسافت، توقف در مسير و سرعت در جاده را از جمله اين مزايا بر شمرد.
نظر شما