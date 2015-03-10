به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش با اعلام اینکه ۱.۵ متر مکعب آب از طریق سد ماملو به جنوب تهران می‌رسد گفت: فازهای ٥ و ٦ تصفیه‌ خانه فاضلاب جنوب تهران با حضور رئیس‌ جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل آبفای استان تهران اظهارداشت: فاز نخست آبرسانی از سد ماملو به تهران وارد مدار شده و هم اکنون ۱.۵ متر مکعب از طریق این سد به جنوب تهران آبرسانی می‌شود. تلاش داریم با توجه به بارندگی‌های اندک امسال و وضعیت نامناسب منابع آبی، این میزان بزودی به ۲.۵ متر مکعب در ثانیه برسد که این مقدار نقش مهمی در پایداری کیفیت آب جنوب تهران و تامین آب آشامیدنی بخشی از ساکنان پایتخت خواهد داشت.

پرورش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در باره اهمیت و جایگاه محیط زیست و عزم جدی دولت در این زمینه گفت: فازهای ٥ و ٦ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با حضور رئیس جمهوری در هفته آینده افتتاح خواهد شد.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این دو فاز، یک میلیون و ١٠٠ هزار نفر دیگر از مردم تهران زیرپوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند و خروجی پساب تصفیه‌خانه با افزایش ۲.۸ متر مکعب در ثانیه به ۸ متر مکعب در ثانیه خواهد رسید.

مدیرعامل آبفای استان تهران ادامه داد: برای بهره‌برداری از فازهای ٥ و ٦ تصفیه‌ خانه فاضلاب جنوب تهران و ٣٠٠ کیلومتر شبکه‌ گذاری فاضلاب در سال ٩٣ مجموعا ٧٠٠ میلیارد تومان هزینه شده است.

پرورش خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با پیشرفت ٦٠ درصدی طرح فاضلاب تهران، دو میلیون و ٦٠٠ هزار مشترک فاضلاب در تهران داریم و با افزایش این تعداد به بیش از سه میلیون نفر در سال آینده پیشرفت این طرح به ٧٠ درصد می‌رسد.

وی همچنین درباره وضعیت بارش‌ها در سال جاری گفت: متاسفانه متوسط بارش‌ها ١٧ درصد و بارش برف به عنوان منبع اصلی تامین آب سدها در تابستان، ٥٠ درصد کاهش داشته است. هم‌ اکنون ۵ سد اصلی به عنوان منابع سطحی آبرسانی تهران، تنها ٢٠٠ میلیون متر مکعب آب دارند که به اندازه دو رور مصرف تهرانی‌ها در زمان اوج مصرف است.

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: تنها راه عبور از این شرایط، علاوه بر تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان آبفا و فعالیت‌های ویژه کمیته‌های تامین و توزیع، کاهش مصرف آب از سوی مشترکان است که با صرفه‌جویی ١٠ درصدی مشترکانی که زیر ٢٠ متر مکعب مصرف می‌کنند و ٢٥ درصدی مشترکان بالای ٢٠ متر مکعب و تجاری‌ها می‌توان بیش از ١٥٠ میلیون متر مکعب آب صرفه‌ جویی کرد و در گذر از تنش احتمالی تابستان کمک چشمگیری می‌کند.

پرورش به افزایش مصرف آب در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: در روزهای انتهایی امسال، مصرف تهرانی‌ها از دو میلیون و ٥٠٠ هزار متر مکعب در روز به دو میلیون و ٧٠٠ هزار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به دو میلیون و ٩٠٠ هزار متر مکعب نیز برسد که خواهشمندیم شهروندان تهرانی‌ با رعایت مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیر ضروری، در عبور از این شرایط ما را یاری دهند.