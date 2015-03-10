۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

علوی در نشست خبرگان رهبری:

وزارت اطلاعات مطابق راهبردهای اخلاقی رهبر انقلاب اداره می‌شود

وزیر اطلاعات گفت: امروز وزارت اطلاعات بر اساس راهبردهای اخلاقی توصیه شده مقام معظم رهبری اداره می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه هفدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری ساعت 15:30 دقیقه امروز آغاز شد.

اولین برنامه جلسه عصر، سخنرانی پیش از دستور چند تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بود که حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نخستین ناطق این جلسه به ایراد سخنرانی پرداخت.

حجت‌الاسلام علوی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه (س)، به موضوع امنیت و حق جامعه ایرانی از این نعمت بزرگ پرداخت و اظهار داشت: کار اطلاعاتی برای تولید امنیت بسیار پیچیده، تخصصی و حساس است که باید بر اساس شرع، اخلاق و قانون انجام پذیرد؛ چراکه در نظام اسلامی همه امور باید طبق شرع، اخلاق و قانون و در چارچوب‌های شرعی و فقهی به پیش رود.

وی تأکید کرد: ما اساس کار در وزارت اطلاعات را بر مدیریت راهبردمحور قرار داده‌ایم و امروز وزارت اطلاعات بر اساس راهبردهای اخلاقی توصیه شده مقام معظم رهبری اداره می‌شود.

وزیر اطلاعات با اشاره به نظارت دقیق همراه با امنیت و در عین حال ایجاد نشاط و از بین بردن مواردی که رعب و ترس ایجاد کند، افزود: با مدنظر قراردادن منطق «رحماء بینهم و اشداء علی الکفار» دستاوردهای مهم و عمده‌ای به دست آورده‌ایم و رعایت اصل برائت را ملاک و مبنا قرار داده‌ایم.

عضو مجلس خبرگان رهبری، بخشی از اقدامات امنیتی و پیشگیرانه محرمانه قابل ذکر را برای نمایندگان این مجلس بازگو کرد.

