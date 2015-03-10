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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۰۸

رئیس جمهور تاتارستان خبر داد:

علاقه مندی تجار تاتارستان به همکاری با جمهوری اسلامی ایران

علاقه مندی تجار تاتارستان به همکاری با جمهوری اسلامی ایران

تبریز - رئیس جمهور تاتارستان از علاقه مندی شدید تجار و فعالان اقتصادی تاتارستان به همکاری با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم مینی خانوف بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با نجفی شهردار تبریز با تاکید بر اینکه گسترش همکاری های جمهوری تاتارستان با جمهوری اسلامی ایران و کلانشهر تبریز مایه مباهات است، افزود: مسئولان تاتارستان از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران و تبریز به شدت حمایت می کنند.

وی سپس با بیان اینکه ظرفیت ها و توانمندی های خوبی در تاتارستان و شهر قازان وجود دارد، گفت: ظرفیت ها و قابلیت های کشاورزی و صنعتی ایران و شهر تبریز بسیار خوب است که باید از توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم و نیازهای تاتارستان را در حد مطلوب تامین کنیم.

مینیاخوف با اشاره به اینکه باید راه های گسترش ارتباطات دو طرفه را بررسی کنیم، ادامه داد: آذربایجان شرقی، تبریز، تاتارستان و قازان می توانند مبادلات تجاری خود را نیز تا رسیدن به نقطه هایی ارزشمند تر از وضعیت کنونی ارتقا دهند.

وی با تاکید بر اینکه وجود مراکز متعدد دانشگاهی در تبریز و قازان می تواند باعث افزایش همکاری های دوطرف شود، ادامه داد: باید با توجه به نقش علم در حوزه های مختلف مدیریتی، باید به فاکتور علم و قابلیت های دانشگاهی هم بها دهیم و زمینه همکاری های دو طرف را ایجاد کنیم.

کد مطلب 2515827

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