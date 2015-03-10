۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۰۳

دیدار کمالوندی با رئیس و معاون بین الملل شرکت روس اتم

معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با رئیس و معاون بین الملل شرکت روس اتم دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در راستای بررسی دوره ای روابط با روسیه در زمینه همکاری‌های هسته ای، ۱۹ اسفند امروز با رییس و معاون بین الملل شرکت دولتی انرژی اتمی روس اتم دیدار و گفتگو کرد.

کمالوندی در دیدار با سرگئی کرینکو رییس روس اتم و نیکولای اسپاسکی معاون بین الملل روس اتم، مسایل موجود در دستور کار همکاری های اتمی دو کشور را بررسی و بر ضرورت توسعه و گسترش این همکاری ها تاکید کرد .

شایان ذکر است مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و پژمان رحیمیان، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان انرژی اتمی در این ملاقات ها حضور و مشارکت داشتند.

سیامک صدیقی

